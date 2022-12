L’Ocean Viking in porto a Tolone. Mattarella: su migranti servono scelte Ue condivise

Weber (Ppe): serve soluzione europea, non lasciare Italia sola

“Italia e Francia devono trovare un comune accordo sulle grandi sfide davanti a noi, e tutti devono affrontare la sfida delle migrazioni. ciò di cui abbiamo bisogno è una soluzione europea, non ci servono battaglie fra Italia e Francia, o altri Paesi. Questa soluzione deve combinare due aspetti: un rigido e forte controllo alle frontiere, come abbiamo fatto al confine fra Turchia e Grecia; il secondo è la solidarietà, l’Italia non può essere lasciata sola, bisogna mostrare solidarietà in Europa”. Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, dopo aver incontrato a palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.



Nuove critiche dal Governo di Parigi

“I trattati si applicano oltre la vita di un governo”, ha sottolineato invece la sottosegretaria francese agli Affari europei, Laurence Boone, intervistata su France Info sul caso della Ocean Vikingy. L'attuale governo italiano ”non ha rispettato il Meccanismo europeo” per il quale l’Italia si era impegnata: “C’è una rottura di fiducia perché c'è stata una decisione unilaterale che mette delle vite in pericolo e che non è conforme al diritto internazionale”, ha aggiunto Boone.

In un editoriale dedicato alla vicenda dell’Ocean Viking e dal titolo “Macron preso nella sua trappola”, il quotidiano francese le Figaro attacca l’Eliseo e parla di “una politica pasticciata per affrontare l’immigrazione clandestina”. “A forza di dire o fare una cosa e il suo contrario - scrive Le Figaro - l’esecutivo è caduto nella sua stessa trappola. Come si può accusare di razzismo un deputato del Rassemblement National che si opponeva nell’emiciclo all’arrivo dell’Ocean Viking sulle nostre coste, quando una settimana dopo Emmanuel Macron e Gérald Darmanin cercano con ogni mezzo di respingere quella stessa nave? E allo stesso modo, come si può essere intransigenti con l’esecuzione degli obblighi di lasciare il territorio, auspicando al tempo stesso la facilitazione nella distribuzione di permessi di soggiorno per aiutare i settori di attività in difficoltà? Tutto questo non assomiglia né alla fermezza, né all'umanità, ma piuttosto a una politica pasticciata”.

Migranti: Lussemburgo, non sospendiamo i ricollocamenti



«Non intendiamo sospendere la nostra partecipazione» al Meccanismo di Solidarietà per la redistribuzione dei migranti e «continueremo a mostrare solidarietà. Inoltre, speriamo che Francia e Italia riusciranno a risolvere molto presto la controversia in modo tale che come europei possiamo continuare a cercare una risposta europea». Lo ha detto all’Ansa Dejvid Adrovic, portavoce del ministero degli Esteri lussemburghese responsabile per l’immigrazione, rispondendo ad una domanda sulla possibilità che il Lussemburgo segua l’appello di Parigi a non rispettare gli impegni europei sulla solidarietà.



Ancora sbarchi a Lampedusa

Nel frattempo, non cessano gli arrivi via mare di migranti in Italia, Nelle ultime ore, quarantotto migranti sono sbarcati a Lampedusa. Il barchino di 7 metri, a bordo del quale c’erano 14 minori, è stato agganciato dalla motovedetta Cp 327 della Guardia costiera e dopo il trasbordo delle persone - che hanno dichiarato di essere originarie di Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Guinea, Mali e Sudan - è stato lasciato alla deriva. Il gruppo ha riferito d’essere partito da Sfax, in Tunisia. Ieri, su 10 diverse barche, a Lampedusa erano giunti altri 502 migranti.