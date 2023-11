L’Odéon resta cinema ma diventa anche libreria

Un pianista suona sul palco. Le scene di un film muto restaurato dalla Cineteca di Bologna prendono forma sullo schermo, mentre gli appassionati di lettura acquistano libri in quella che era la platea. L’Odéon è sempre stata la culla del cinema fiorentino grazie alla bellezza della sua sala Liberty che adesso accoglie un pubblico eterogeneo senza rinunciare ai suoi fregi e vezzi decorativi, e soprattutto, quando chiude la libreria viene, calato il telone per le proiezioni dei film contemporanei riservate a chi siede in galleria.

