L'odio al tempo dei social: poco orgoglio e troppo pregiudizio

L’equazione del Web: più distanze, più conflitto

Ma se questo è vero, allora, la differenza tra l'esperienza del conflitto interpersonale pre e post-social, non è tanto una differenza di qualità, ma piuttosto, di quantità. Più interazioni, più eterogeneità, maggiori distanze e differenze nei pensieri e nelle opinioni e, di conseguenza, maggiore conflitto. E' di quantità più che di qualità anche la differenza giocata dalle cosiddette echo-chambers.

I gruppi sociali si sono sempre assortiti sulla base delle similarità: la stessa musica, il cinema, il tifo calcistico, la fede politica e così via. Una forma di auto-selezione in gruppi che aveva, per un verso una funzione difensiva, ma al tempo stesso, quella rafforzativa dell'identità del singolo. Ci si confermava nelle proprie credenze a vicenda.

Oggi sul web accade lo stesso, ci si espone, consapevolmente o meno, a quelle fonti informative che ci fanno arrivare i messaggi più aderenti alle nostre pre-comprensioni di partenza, messaggi che poi noi rilanciamo a persone che hanno convinzioni simili, che a loro volta vengono rafforzate, il tutto in un gioco di echi e rimandi che identificano e chiudono i gruppi alle influenze esterne. Per questa via, non solo le posizioni si rafforzano, ma si polarizzano, diventano più estreme e distanti e, quindi, potenzialmente più conflittuali.

Il pregiudizio nasce prima della Rete

Eppure, la radice di questo processo, il pregiudizio, era lì prima del web. Caratterizza le nostre interazioni da molto prima che i bit iniziassero a viaggiare attraverso la fibra ottica. Se quindi vogliamo affrontare seriamente il tema della conflittualità dell'onlife, dovremmo andare alla radice, uscire dalla cornice e cercare rimedi che sappiano guardare all'origine del problema, non solo ai sintomi più appariscenti. Come combattere il pregiudizio, dunque, diventa la vera questione-chiave. Ma il pregiudizio è in qualche modo un concetto originario, perché nasce dalla presenza dell'altro.

È perché c'è un altro diverso da me, infatti, che diventa necessario formarsi una visione dell'altro. È la sua alterità, quella che mette in discussione la mia individualità, che rende necessario scoprire che l'altro è un altro “io”. Ma prima che questa scoperta si compia, come magistralmente ci ha insegnato Tzvetan Todorov, l'altro sarà un non-noi; una immagine che ci formiamo per segnarne la differenza, la distanza, l'irriducibilità al mio io. Questa è l'origine e la radice del pregiudizio. E se questa è l'origine, l'antidoto non può che stare nel processo di “scoperta” dell'altro.