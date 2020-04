L’odissea dei 135 ragazzi italiani licenziati in tronco a DisneyWorld

All'inizio della crisi del coronavirus ai ragazzi dei programmi internazionali era stato comunicato di rimanere dentro le residenze. Ma era difficile stare chiusi in 6 persone nei mini appartamenti e rispettare le distanze di sicurezza. Dopo tre settimane di auto isolamento la situazione è precipitata. Il Parco divertimenti è stato chiuso e Disney ha inviato la mail dove si comunicava che il progetto di Internship si interrompeva e che dovevano lasciare le abitazioni.

Nonostante la chiusura dei parchi, nessuno aveva preavvisato di un probabile licenziamento: era stato detto loro che, poiché alla riapertura del parco, sarebbe stato necessario il personale, sarebbero stati richiamati. «Nessuno dei ragazzi – racconta la professoressa Margherita Schiavone, madre di uno dei ragazzi - si aspettava di ricevere un simile trattamento in un momento così rischioso a causa della pandemia. Non hanno potuto decidere liberamente se lasciare gli Stati Uniti e tornare in Italia al momento della chiusura dei parchi perché sono stati rassicurati che si trovavano in un ambiente protetto. In verità poche misure di prevenzione sono state attuate, se non la chiusura della piscina e della palestra dopo giorni di diffusione del contagio. Continuavano ad entrare manutentori e altro personale dall'esterno senza limitazioni».

La situazione del rientro dei 135 si è sbloccata grazie al lavoro della rete diplomatica italiana, dell’Unità di crisi della Farnesina che ha organizzato il volo e alla disponibilità della compagnia aerea a viaggiare in perdita (all’andata il volo è vuoto). I ragazzi, dopo iniziali strambe pretese, in cui chiedevano di essere recuperati da aerei militari o del governo, come tutti gli italiani all’estero, hanno compreso la gravità della situazione e si sono pagati il biglietto di ritorno del volo speciale, 960 dollari a testa, pur di rientrare a casa.

L’Unità di crisi della Farnesina in queste settimane sta lavorando senza sosta per far rientrare gli italiani all’estero da tutto il mondo, organizzando voli speciali, chiedendo i permessi di atterraggio e cercando di recuperare gli slot per i passaggi nei vari aeroporti. Operazioni complicate a causa delle regole non uniformi decise dai vari paesi per la pandemia. «Finora – raccontano dall'Unità di crisi della Farnesina – sono state oltre 60mila le persone rimpatriate, con più di 400 voli speciali a tariffe concordate, con i traghetti, i treni, qualunque mezzo possibile». L'Unità di crisi ha fatto e continua a fare un lavoro enorme con la collaborazione delle varie ambasciate e dei consolati in tutto il mondo.

Il problema è stato trovare dei vettori aerei che accettassero di partire vuoti e quindi di fare dei voli in perdita solo per effettuare la tratta di ritorno per rimpatriare gli italiani: Alitalia e Neos sono quelle che hanno operato più voli: «Un grazie - dicono alla Farnesina - va a loro e anche al personale in volo e quello di terra che hanno permesso tutto questo, in un momento davvero difficile, con incertezze fino all’ultimo, nella confusione totale del momento».