L’offensiva di Erdogan può spingere i curdi tra le braccia di Assad e Iran

Trump: i curdi? Non ci aiutarono durante Seconda Guerra Mondiale

L’ultima guerra del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, non piace a nessuno. Non piace certo al regime di Damasco, che la considera un'invasione contro il territorio di uno Stato sovrano, ovvero il suo. Non la vuole il vicino Iraq, preoccupato che un nuovo fronte bellico possa far rialzare la testa alle cellule dell’Isis e aggiungere peraltro instabilità a quella provocata dalle violente proteste che stanno scuotendo tutto il Paese da settimane.

Non la desidera neppure l’Iran, deciso a mantenere l'unità territoriale in Siria a favore del suo alleato, Damasco, per concentrarsi su altri fronti incandescenti, come il confronto con Stati Uniti e Arabia Saudita. Anche le monarchie del Golfo sono contrarie all’azione di Erdogan, così come l’intera Lega araba.



Sul fronte internazionale la musica è la stessa.

L’amministrazione del presidente Usa Trump, per bocca del suo segretario di Stato, ha precisato di non aver mai voluto questa campagna militare contro i curdi. Il ritiro dei soldati americani – considerato da Erdogan come il semaforo verde all’avvio dell'operazione – non avrebbe nulla a che fare con la guerra contro i curdi siriani. Più forte la reazione dell’Europa, che tuttavia resta finora contenuta e limitata a parole di disappunto.



È comunque difficile trovare un conflitto che mette tutti d'accordo, anche Paesi ostili tra di loro. Ognuno ha un motivo per preoccuparsi dell'aggravarsi della situazione in Siria. Ognuno avrebbe una ragione per non desiderarla.

Il conflitto siriano è tanto complesso e difficile da risolvere proprio perché è fatto di tante guerre. Aprire un nuovo fronte non provoca altro che caos e ulteriori risentimenti.