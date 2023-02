L’offerta culturale

Le proposte sono molteplici: di rilievo la collezione e le mostre del museo di arte contemporanea Kunstmuseum, ospitato in un edificio a forma di cubo tutto in vetro, con ristorante panoramico e terrazza all'ultimo piano. C'è poi la Pinacoteca, conosciuta anche per la ristrutturazione che ne fece negli anni Ottanta l'architetto britannico James Stirling, con opere di Kandinsky, Kirchner, Schlemmer, Matisse, Picasso Beuys. Da non trascurare il quartiere Weissenhofsiedlung, realizzato per l'esposizione del 1927 e coordinato da Mies van der Rohe, diventato una sorta di manifesto dell'architettura moderna con realizzazioni e ville di Gropius, van der Rohe, Le Corbusier (visitabile, oggi patrimonio Unesco). Anche la biblioteca civica è una tappa per gli amanti dell'architettura.

