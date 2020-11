L’ok di Pechino al default di Baoshang: prima banca a dichiarare fallimento

Baoshang, che si era impegnata a svalutare il capitale, era poi diventata il target di un possibile salvataggio da parte della Banca centrale nel maggio del 2019. L’Istituto di credito era in affanno sul pagamento di 585,6 milioni di yuan, stando a quanto dichiarato dal National Interbank Funding Center (NIFC) che da tempo aveva lanciato l’allarme.

In agosto la ventilata acquisizione da parte della Banca centrale dovuta a «seri rischi di credito» aveva scioccato i mercati finanziari e fatto lievitare i costi dei prestiti interbancari prima che la Banca centrale iniettasse liquidità nel sistema.

La svolta sui fallimenti

Il China financial stability report della Banca Centrale cinese appena pubblicato indica, invece, tutta un’altra strada, quella dei default controllati.«I salvataggi – si legge nel documento – devono essere effettuati in modo sistematico e orientato al mercato».

Il fallimento di Baoshang testimonia che alle aziende in crisi, in questo caso perfino una banca, davanti al mancato pagamento dei bond in scadenza sarà dato via libera al fallimento controllato. Chi merita di soccombere non sarà più aiutato.