L’olandese Action punta al raddoppio in Italia

Dal suo debutto in Italia nel 2021 con le prime due aperture a Vanzaghello nell'Alto Milanese e a Torino, l’olandese Action ha continuato la sua crescita nel Paese e conta a oggi 30 punti vendita tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna per un totale di oltre 600 dipendenti. Per il 2023 Action in Italia punta a raddoppiare le sue dimensioni. A supporto dei piani di espansione del network sul mercato italiano, l'insegna ha recentemente annunciato la sua campagna assunzioni di oltre 700 nuovi dipendenti.

A livello europeo l’insegna nel 2022 ha aperto 280 punti vendita sbarcando in Spagna mentre nelle ultime settimane in Slovacchia. Balzo a doppia cifra (+30% sul 2021) dei ricavi a 8,9 miliardi e un Ebitda operativo in crescita a 1,2 miliardi di euro. «Vediamo che la richiesta di prezzi bassi è aumentata ovunque. La nostra formula, con un assortimento di 6.000 articoli in 14 categorie e una grande varietà al prezzo più basso, è popolare in tutti i paesi in cui operiamo - spiega Hajir Hajji, Ceo di Auction -. II nostri clienti visitano i negozi Action sia per i prodotti di uso quotidiano, dalla pulizia della casa agli articoli per la cura della persona, che per l’abbigliamento o per il fai-da-te. L’anno scorso sono stati particolarmente apprezzati i prodotti legati al caro energia (come plaid e coperte elettriche o candele). Allo stesso tempo, tutte le nostre categorie di prodotti sono in crescita».

In Europa Action dà lavoro a più di 80.000 persone di 136 nazionalità. Nel 2022 l'insegna ha creato 8.211 nuovi posti di lavoro, ha formato 61.343 persone e promosso 2.667 impiegati. Hajir Hajji ha concluso: «Quest’anno Action compie trent’anni. Sono orgoglioso di tutti i dipendenti che ci hanno portato dove siamo oggi. Con il lavoro, la formazione e le promozioni interne, aumentiamo attivamente le loro opportunità professionali e loro crescono con noi. L’anno scorso, ma anche negli anni a venire, quando Action crescerà ulteriormente».