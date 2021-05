L’olio extravergine italiano copre il 40% dei consumi. Pochi fondi per la filiera

4' di lettura

Un cucchiaio di extravergine made in Italy per ogni italiano. All’anno, non al giorno. A tanto ammonta (circa 30 grammi) la disponibilità pro capite di olio extravergine d’oliva italiano suddiviso per la popolazione italiana. Al 30 aprile scorso, secondo i numeri di Frantoio Italia, la banca dati sull’olio d’oliva gestita dall’Ispettorato per il controllo della Qualità del Mipaaf, in giacenza in Italia c’erano in tutto 346mila tonnellate di cui 122mila di extravergine 100% italiano. Un volume lontano anni luce dai consumi italiani (circa 600mila tonnellate l’anno, 11,9 chilogrammi pro capite), e ancora di più dal reale fabbisogno nazionale (oltre un milione di tonnellate) che comprende anche le circa 400mila l’anno che vengono esportate.

Il calcolo è stato effettuato da Assitol, l’associazione delle industrie olearie italiane per smentire le tante fake news e le inchieste improvvisate che da decenni si occupano del settore quasi sempre mettendo all’indice origine e qualità dell’olio.

Offerta in continuo calo

Il punto chiave è uno: olio extravergine d’oliva italiano non ce n’è. La produzione del Belpaese di olio d’oliva “di pressione” – come si dice in gergo – negli ultimi anni si è assestata secondo Ismea attorno alle 250mila tonnellate. Per trovare una produzione in grado di soddisfare almeno i consumi interni (e comunque non l’export) bisogna risalire alla fine degli anni '90 quando si dichiaravano oltre 700mila tonnellate di prodotto. Numeri sui quali, già allora, non erano pochi a nutrire dubbi.

Di fatto, mentre negli anni si discuteva in maniera accesa sulla reale entità dei raccolti, la produzione italiana scendeva sempre più giù. E se in passato era necessario acquistare olio all’estero (Spagna in primo luogo ma anche Grecia e Tunisia) solo per riesportarlo in blend con extravergine italiano, adesso, non si intravede come se ne possa fare a meno anche per i consumi interni. Di certo a puntare solo sull’olio italiano sarebbe sfumato anche l’incremento del 9% dei consumi di extravergine registrato nell’anno della pandemia.

Gli attacchi all’industria olearia

Ma nonostante questi numeri ormai conclamati, chissà perché si continua a puntare il dito contro industria e commercio, accusati quasi di tenere nascosto l’extravergine italiano per mettere in bella mostra sugli scaffali confezioni che all’interno delle bottiglie etichettate con brand italiani, contengono quasi esclusivamente olio di provenienza estera. Chissà perché si continua ad alimentare la fake news che il problema del settore olivicolo made in Italy non sia la produzione ma la trasformazione e il commercio.