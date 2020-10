L’olio pugliese entra nel post Xylella con la cultivar Favolosa

L’antidoto è la cultivar Favolosa, brevetto tutto made in Italy, inventata incrociando la varietà “Frantoio” con quella “Ascolana tenera” da Giuseppe Fontanazza del Dipartimento di Scienza Bioagroalimentare del Consiglio nazionale delle ricerche. La varietà Fs-17 Favolosa fu brevettata nel 1988 ma è stato nel corso delle prove in campo effettuate negli ultimi anni da Donato Boscia sempre del Cnr - che ha inoculato il batterio della Xylella in differenti cultivar - che ne è stata scoperta la resistenza.

Nel triennio 2017-19 sono state vendute 800mila piante di varietà Favolosa in tutta Italia e 600mila nel 2020. Di questo milione e 400mila piantine circa 800mila sono state impiantate in Puglia e in particolare in Salento. Una prima robusta tranche di ricostruzione del patrimonio di 5 milioni di olivi andati distrutti a causa della Xylella.

Altro aspetto della Favolosa è che dopo appena due anni dall’impianto comincia a produrre e raggiunge il regime produttivo dopo 5 anni, in grande anticipo rispetto ad altre varietà che per fruttare le prime olive in media ci impiegano tra i 6 e gli 8 anni.

E così se l’olivicoltura pugliese ha affrontato una pandemia prima del resto del paese adesso è in pieno restart.

«Finora ho piantato 50 ettari con la Favolosa e il mio obiettivo è arrivare a 150 – spiega il produttore Mimmo Primiceri che aveva 70mila piante su 700 ettari in Salento completamente distrutte dalla Xylella. Abbiamo effettuato la raccolta sui primi 4 ettari sperimentali che piantammo due anni fa. Gli alberi di Favolosa, volendo fare il paragone con il Covid, sono un po' come gli asintomatici perché hanno anticorpi più efficaci rispetto ad altre varietà. In più vanta sesti di impianto più fitti (quindi con più piante per ettaro) e rese produttive quasi doppie (15 chili contro 8) rispetto all’altra varietà resistente: il Leccino. Ed è per questo che, nonostante la riduzione delle superfici dai 700 ettari pre Xylella ai previsti 150, punto non solo a recuperare il nostro giro d’affari di 2 milioni di euro ma di superarlo anche».