L’omaggio a Alessandro Manzoni con la lettura dei “Promessi Sposi” in Duomo

«Come direbbe Manzoni: il vero come soggetto, l'utile come scopo, l'interessante come mezzo. Detto in altri termini, e più laicamente, siamo tutti figli di quest'opera e dobbiamo continuare ad esserlo» spiega Massimiliano Finazzer Flory, regista, attore e direttore artistico per il Duomo di Milano del “Maggio Manzoniano”.

Alessandro Manzoni

Per celebrare la ricorrenza dei centocinquant'anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni (22 maggio 1873), Milano rende omaggio al grande poeta e scrittore con un ricco programma culturale e artistico che porterà sotto le volte della cattedrale ambrosiana la lettura di trentotto capitoli in diciassette serate dell'opera più conosciuta di Manzoni: I Promessi sposi.

«Rileggere i Promessi Sposi significa dichiarare l'amore per la parola scritta, per la parola orale, per quell'ascolto autentico in cui si stabilisce una relazione tra la storia e lo spazio. La mia direzione artistica gioca sul rapporto tra storia ed invenzione e vorrebbe fare propria la visione di Renzo che, quando contempla l'ottava meraviglia che è il Duomo, si dimentica tutti i suoi guai e fa affiorare memorie…», dice Finazzer Flory. E ancora, precisa: «Ogni sera dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.45 alle ore 20.00, con un format che tiene insieme formazione e immaginazione, introduzione letteraria e lettura teatrale. Non di rado accompagnata musicalmente da quell'altro padre della Patria, ovvero Giuseppe Verdi. Il rapporto tra Manzoni e Milano è evidente ma meno chiaro è che Milano è fonte narrativa, letteraria, una città di libri e di lettori. Da qui si dovrebbe partire, senza autocensurare la nostra identità cristiana, le nostre radici spirituali. Saremo europei per qualcosa o no? Si, per la cultura». «Come regista - aggiunge poi - debbo ringraziare la straordinaria squadra, che davvero di cuore, si è messa a disposizione. In particolare Maddalena Crippa, Laura Marinoni, Pamela Villoresi, Giole Dix, Allessio Boni, Federica Fracassi, Arianna Scommegna, Anna Nogara. La lettura dunque di tutti i trentotto capitoli, anche se ridotti drammaturgicamente, non diminuiscono “il sugo di tutta la storia” da cui, sono certo, nessuno rimarrà annoiato. Perché vorrei ricordare che non solo Manzoni è ironico, e autoironico, ma che quest'opera spesso fa davvero ridere il pensiero».

Massimiliano Finazzer Flory

Il Requiem di Giuseppe Verdi

Il 22 maggio, tra le navate del Duomo, la lettura dei Promessi Sposi sarà seguita da una speciale esecuzione del Requiem di Giuseppe Verdi, con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Riccardo Frezza.

Il progetto, su iniziativa dell'Arciprete del Duomo, monsignor Gianantonio Borgonovo, della Veneranda Fabbrica e del Capitolo Metropolitano, ha il sostegno di Intesa Sanpaolo in qualità di main sponsor, di Greenthesis Group quale sponsor e la media partnership de Il Sole24 Ore.