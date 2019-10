L’ombra di Bio-on sul roadshow di Aim e Star a Londra La Borsa Italiana porta nella City il meglio dei listini AIM e Star, una sorta di “Best Of” della piccola e media industria, uno spaccato della manifattura del paese. È un appuntamento abituale, due volte l'anno, ma dopo la gelata di Ferretti e Rcf e il caso Bio-On assume un sapore diverso ed emblematico di Simone Filippetti

3' di lettura

LONDRA. Piazza Affari prova a ripartire da Londra. Dopo la gelata di Ferretti e Rcf, le due attese matricole che hanno alzato bandiera bianca, la Borsa Italiana porta nella City il meglio dei listini AIM e Star, una sorta di “Best Of” della piccola e media industria, uno spaccato della manifattura del paese. È un appuntamento abituale, due volte l'anno, ma questa volta assume un sapore diverso ed emblematico: l'Italia della Borsa è uscita a pezzi dalla doppia batosta delle mancate quotazioni.



A giudicare dalle presenze, il duplice flop d'autunno non ha ridotto l'interesse degli investitori per il “Buy Italy”: nella 3 giorni iniziata lunedì 21 ottobre con AIM, e martedì e mercoledì con il listino Star, nel sontuoso palazzo di BishopGate, con gli interni Belle Epoque in travertino, sono accorsi in tanti: 160 investitori per le aziende “ad alti requisiti”; e 87 per quelle del listino delle mini-capitalizzazioni.



Londra è l'hub europeo della finanza: dell'87% di investitori stranieri riuniti a Londra (il restante 13% sono italiani), meno della metà è inglese. Le Conference, che ormai sono maggiorenni (la prima risale al 2001, da un'intuizione dell'allora ad Massimo Capuano), rimangono un unicum nel panorama europeo: Borsa Italiana è la sola che porta le sue aziende quotate dal big money in giro per il mondo.

«Questi appuntamenti servono per aiutare l'attività di investor relations e attrazione di capitali per le aziende medio piccole. Mettendole insieme si fa massa critica e si intercettano i “pool” di liquidità nei mercati stranieri», snocciola Barbara Lunghi, responsabile dei Mercati Primari di Borsa Italiana. È un vantaggio anche per gli investitori stranieri, che risparmiano tempo: in una sola occasione vedono tutti. Le aziende, invece, risparmiano i costi di un road show (che in alcuni casi sarebbe anche impossibile per la mancanza di budget).