L’ombra dell’antitrust sull’addio di Zhang Yiming, il re di Tik Tok

Perchè lascia la poltrona di Ceo a soli 38 anni, Zhang Zhiming, tycoon prodigio dell’app Tik Tok? Le motivazioni ufficiali, peraltro labili, non reggono. Non sarà più Ceo di ByteDance e si dedicherà ad altre cose, tra cui ascoltare musica e pensare a future iniziative dall’alto della montagna di 44.5 miliardi di dollari di patrimonio personale accumulati finora. In realtà basterebbe spostare l’obiettivo sul futuro prossimo di ByteDance, terza big tech tra Alibaba e Tencent, tutte sotto assedio da parte di antitrust e autorità monetarie di Pechino per capire quanto sia più semplice lasciare ad altri il timone. Prima che sia troppo tardi.

Il futuro dietro l’angolo delle big tech cinesi

Per quanto inaspettata, la mossa di Zhang Yimin diventa meno eccentrica se si pensa che ByteDance si è candidata a terzo operatore nelle piattaforme di pagamento cinesi, nel tentativo di rompere il duopolio Alibaba-Tencent.

Una mossa molto impegnativa e in qualche modo favorita dalle autorità cinesi che hanno visto in ByteDance, proprietaria dell’app Tik Tok, diffusa in tutto il mondo, un grimaldello per ridurre lo strapotere di Ant financial di Alibaba e WeChat pay di Tencent.

Ma le piattaforme di pagamento online sono state travolte da una valanga di riforme alle quali sarà difficilissimo adeguarsi in tempi stretti. Tra gli adempimenti richiesti c’è la revisione della forma giuridica, l’eliminazione dei prodotti finanziari dagli scaffali virtuali, l’adeguamento alla normativa antitrust che sta per entrare in forze e che ha stretto la morsa sui big dell’ghig tech. Non solo. Anche la regolamentazione delle piattaforme streaming e la gestione dei data sono una spina nel fianco dai contorni ancora non ben definiti.

Tutto questo al netto dei problemi disseminati in tutto il globo per Tik Tok un’app molto popolare tra i giovani ma anche difficile da gestire nelle mille conseguenze tutt’ora imprevedibili specie sul fronte privacy.