L’ombra di Matteo Messina Denaro sulla fine di Tiziano Granata. In un libro i misteri dei Nebrodi

Le indagini di Granata

«Tiziano Granata è messo a conoscenza della cosa - racconta Armeli -. Temporeggia nel confidare e nell’intraprendere con i suoi superiori una qualche iniziativa perché teme che possa ostacolare qualche operazione in corso, vanificando in tal senso il lavoro di altri colleghi che lo braccano da tempo». conoscendo Granata non è escluso che abbia potuto approfondire in autonomia la pista, che abbia fatto domande e ricerche. L’episodio certo fa riflettere anche alla luce della strana morte dell’assistente capo della polizia che avrebbe condotto anche altre inchieste nei mesi che precedono la sua morte soprattutto sul fronte dei reati ambientali e delle discariche in provincia di Messina.

La Panda che non appartiene a nessuno

Certo è che Granata era allarmato per alcune circostanze: «Una pare essere quella di un soggetto che, sotto le false vesti dei servizi segreti, chiede informazioni a certi ristoratori di Sant’Agata di Militello (il paese sede del commissariato ndr), di cui Manganaro e Tiziano sono abituali clienti. Il soggetto si allontana a bordo di una macchina che se i ricordi non ingannano potrebbe essere una Fiat Panda. Dal terminale la targa non risulta essere intestata ad alcuno».

L’antica pratica del mascariamento

Misteri su misteri in un contesto in cui corvi e anonimi scendono prepotentemente in campo per screditare, è la tesi del libro, l’opera di pulizia avviata da Daniele Manganaro e i suoi uomini da una parte e dal presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci dall’altra. Un asse che trova alleati mafiosi di campagna e capi mafia storici, colletti bianchi e strani apparati. «La mafia oggi ha capito che può continuare a riproporre per colpire, oltre alle armi da fuoco, anche la vecchia quanto velenosa pratica del cosiddetto mascariamento, ossia il camuffamento sibillino della verità, insinuando il dubbio su coloro che combattono la mafia - scrive nella prefazione il presidente della Fondazione Caponnetto Salvatore Calleri -. Il libro di Luciano aiuta a comprendere tutto ciò. È un libro combattente».