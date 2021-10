L’ombra delle insolvenze sui bilanci delle banche europee

PRESTITI BANCARI ALL’ECONOMIA REALE IN ALCUNI PAESI EUROPEI Loading...

NPL in calo nel secondo trimestre 2021

Secondo i dati rilasciati dall’EBA a inizio ottobre, nel secondo trimestre 2021 il rapporto tra i prestiti deteriorati e i prestiti totali per le banche dell’area euro (NPL ratio) è ulteriormente migliorato, attestandosi al 2,4% contro il 2,6% del trimestre precedente. La discesa risulta particolarmente pronunciata per le piccole e medie imprese (PMI) che a giugno 2021 presentavano un NPL ratio del 6% a fronte dell’8,4% di fine 2019, sebbene si registrino segni di sofferenza nei settori più colpiti dalle restrizioni anti-Covid (alloggi e ristorazione e attività artistiche, ricreative e di intrattenimento).

Andando ad analizzare le prime quattro economie dell’Eurozona (cfr. Figura 3) si osserva che, ad eccezione della Spagna, il trend discendente dei NPL ratios riflette una dinamica comune a tutti i paesi ma con importanti differenze per quanto riguarda l’Italia. Infatti, in Francia e Germania il calo è stato modesto e va associato in prevalenza all’aumento del denominatore (i.e. i prestiti totali) durante la pandemia.

INCIDENZA DEI PRESTITI NON PERFORMING SUL TOTALE DEI PRESTITI BANCARI Loading...

Al contrario, per le banche italiane la riduzione dell’incidenza dei prestiti non performing è stata più significativa (dal 6,7% al 3,7% in meno di due anni) ed è dipesa soprattutto dal grosso ridimensionamento dello stock di NPL, sceso del 36% tra dicembre 2019 e giugno 2021. Sembra dunque che lo sforzo di “pulizia” dei bilanci messo in atto dai nostri istituti di credito dal 2016 in avanti anche col supporto di importanti misure messe in campo dallo Stato, come le GACS, stia proseguendo.

Meno bene il provisioning e le concessioni accordate ai debitori

Recuperando una prospettiva sovranazionale, nonostante il calo del NPL ratio, nel secondo trimestre 2021 altri due indicatori di rischiosità degli attivi delle banche dell’area euro hanno registrato un ulteriore deterioramento: il coverage ratio e il forbearance ratio. Il primo rappresenta il rapporto tra gli accantonamenti su perdite per crediti deteriorati e lo stock di NPL: maggiori sono gli accantonamenti maggiore è la capacità di sopportare perdite senza compromettere la solidità della banca. Il forbearance ratio misura invece il peso dei prestiti oggetto di concessioni da parte degli istituti di credito (e.g. riduzione del tasso d’interesse applicato o allungamento dei tempi di rimborso) sul totale dei prestiti. In questo caso, un aumento del rapporto indica che i clienti-debitori stanno incontrando maggiori difficoltà nell’adempiere ai loro obblighi. I dati dell’EBA evidenziano per entrambi gli indicatori un’evoluzione negativa (seppur contenuta) tra aprile e giugno di quest’anno, ma soprattutto appare preoccupante la conferma di un trend di peggioramento che prosegue da diversi trimestri (cfr. Figura 4).

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI A FRONTE DEI NPL E DEI PRESTITI OGGETTO DI CONCESSIONI Loading...

Un quadro variegato

Anche in questo caso un focus sulla situazione dei diversi sistemi bancari nazionali rivela un quadro eterogeneo. Italia e Francia presentano valori di accantonamenti su prestiti deteriorati superiori alla media dell’Eurozona, mentre Germania e Spagna si posizionano sotto la media. In relazione al forbearance ratio, le banche italiane e spagnole registrano rapporti più elevati rispetto alla media dell’area euro mentre quelle francesi e tedesche si collocano sotto la media (cfr. Figura 5).