L’ombrellone è online e con il servizio delivery

2' di lettura

Con una spettacolare apertura coordinata di 25.654 ombrelloni della costa unica del Friuli Venezia Giulia, lo scorso 14 maggio, si è aperta la stagione. Un evento simbolico organizzato nei 66 stabilimenti balneari della regione, da Lignano Sabbiadoro a Muggia, passando per Grado, Marina Julia, Sistiana e Trieste: 130 chilometri fra spiagge e baie rocciose, piccoli lidi tra le falesie e l’ambiente della laguna con le sue oasi e riserve naturali. Una prova generale di una stagione all’insegna di sicurezza e digitalizzazione. Sul primo fronte sarà rispettato il distanziamento tra gli ombrelloni, così come una gestione organizzata degli ingressi e delle uscite anche attraverso l’utilizzo di passerelle dedicate o personale di accoglienza. I frequentatori delle spiagge attrezzate potranno poi contare sull’implementazione dei servizi di delivery sotto l’ombrellone: il sito www.marefvg.com, oltre a presentare l’offerta della costa, è stato ottimizzato per rendere più semplice il booking online con il rimando ai singoli portali delle spiagge e sono aumentati gli stabilimenti che offrono il servizio, così sarà possibile prenotare l’ombrellone dal proprio smartphone evitando di attendere all’ingresso. Con “Cerca il tuo posto in spiaggia” si potrà accedere rapidamente alla prenotazione, ma il portale permette di scoprire anche tutte le alternative che offrono le località di mare della regione. Gli stabilimenti attrezzati del Friuli VG sono in totale 66 (39 a Lignano Sabbiadoro, 12 a Grado e 15 nel golfo di Trieste), gestiti da 40 operatori. Sul sito è possibile visualizzare i 43 stabilimenti che offrono il servizio di booking online, 12 dei quali sono new entry per il 2021. Lo scorso anno - fa sapere Promoturismo - la stagione estiva ha chiuso con ottimi risultati rispetto alle previsioni, con un recupero dell’80/90% e alcuni fine settimana che hanno registrato un sold out. Lo sguardo va naturalmente anche al turismo straniero: per la regione essere raggiungibile comodamente in auto, con la sua posizione a NordEst della Penisola e al centro dell’Europa, al confine con Austria e Slovenia, è un punto di forza che le permette di classificarsi tra le mete per il 2021, lontane dal turismo di massa e in grado di offrire una ricca varietà di panorami a poca distanza. È invece pensato per il turismo locale il voucher “TUReSTA in Fvg”, che prevede un sostegno ai nuclei familiari residenti sul territorio a copertura delle spese per l’acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibili in strutture regionali aderenti all’iniziativa.

