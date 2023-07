L’omicidio Chinnici, Tajani: il 41 bis non si tocca

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«La cosa peggiore che possa accadere è essere ucciso. Io non ho paura della morte e, anche se cammino con la scorta, so benissimo che possono colpirmi in ogni momento. Spero che, se dovesse accadere, non succeda nulla agli uomini della mia scorta. Per un magistrato come me è normale considerarsi nel mirino delle cosche mafiose. Ma questo non impedisce né a me né agli altri giudici di continuare a lavorare». Queste le parole raccolte in una delle ultime interviste al giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia alle 8 del mattino di 40 anni fa, il 29 luglio 1983. Chinnici aveva 58 anni. Il suo nome è legato in modo indelebile al “pool antimafia”, decisivo nella lotta contro Cosa nostra, costituito con i colleghi e amici Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Una 126 verde era stata imbotita di esplosivo

Davanti alla sua abitazione in via Giuseppe Pipitone Federico, a Palermo, era parcheggiata una Fiat 126 verde, imbottita con 75 kg di esplosivo. Il telecomando che fece saltare l’auto era manovrato da Antonino Madonia, boss di Resuttana, nascosto in un furgone rubato parcheggiato nelle vicinanze. Con Chinnici morirono due uomini della scorta: il maresciallo dei Carabinieri Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta. A perdere la vita anche il portiere dello stabile in cui Chinnici viveva, Stefano Li Sacchi. L’unico superstite fu l’autista Giovanni Paparcuri, che riportò gravi ferite.

Loading...

Mattarella è tornato nella sua Palermo per ricordare Chinnici

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato nella sua Palermo proprio in occasione del 40° anniversario della strage, per onorare il giudice Chinnici e le altre vittime dell’attentato mafioso del 29 luglio 1983. Oltre alla cerimonia di commemorazione nella via dove il giudice è stato ucciso, anche un seminario nell'Aula Magna della Corte d'Appello di Palermo, per onorare il giudice: “Memoria è continuità: il lavoro di Rocco Chinnici, dall'Ufficio istruzione di Palermo alla legislazione antimafia italiana ed europea”. Il capo dello Stato ha anche incontrato i figli del magistrato scomparso, Caterina e Giovanni.

La figlia Caterina: papà meraviglioso e magistrato che guardava oltre

«Tornare qui è un tuffo al cuore perché significa ricordare quella mattina in cui Palermo era come Beirut, in cui la mafia ha usato modalità terroristiche per uccidere mio padre. È sempre difficile varcare quel portone di casa», ha sottolineato Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso dalla mafia. «Lui era un padre e un marito affettuoso, un magistrato che ha saputo guardare oltre, che si è reso conto che era necessario modificare il metodo per contrastare il fenomeno mafioso. Un metodo che poi ha portato alla cooperazione fra le forze di polizia e la magistratura, e alla creazione del pool antimafia», ha ricordato a tutti Caterina Chinnici.

Giovanni Chinnici ricorda il padre ucciso dalla mafia 40 anni fa

Tajani: governo in prima linea: il 41 bis non si tocca

«Il governo vuole continuare a battersi e noi siamo in prima linea. Il 41 bis non si tocca. Non si fa nulla che possa sembrare una marcia indietro rispetto alla lotta contro il crimine organizzato. Io sono ottimista perché gli italiani stanno dalla parte delle forze dell’ordine, della magistratura e dello Stato», ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, prendendo parte in via Pipitone Federico a Palermo alla commemorazione in occasione del 40esimo anniversario dall’uccisione del giudice Rocco Chinnici.