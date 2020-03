L’Oms dichiara la pandemia. «Allarmante inazione dei governi»

Dalla Germania, dove si contano oltre 1.800 casi, la cancelliera Angela Merkel ha dipinto uno scenario drammatico, cioè che il Covid-19 potrebbe colpire fino al 70% della popolazione. Mentre le autorità sanitarie tedesche hanno avvertito che l'epidemia potrebbe durare «mesi, forse anni».

Situazione simile in Francia, dove si registrano 2.281 casi e 48 morti. Il Governo ha adottato un piano di protezione per gli ultra-sessantenni e le persone con altre patologie, invitandoli a non uscire di casa se ne per ragioni di stretta necessità.

Anche Paesi più piccoli come la Danimarca sono in piena emergenza: ben 514 casi, un aumento di 10 volte da lunedì per un Paese di 5,6 milioni di abitanti. Scuole chiuse da venerdì.

INFODATA / Le pandemie nel XX secolo

«Nei giorni e nelle settimane a venire prevediamo un aumento del numero di casi, del numero di morti e del numero di Paesi colpiti», ha detto il direttore generale dell'Oms.