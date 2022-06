Ascolta la versione audio dell'articolo

Quella che stiamo vivendo è l'epoca a maggiore intensità di cambiamenti della storia. Solo negli ultimi decenni diversi eventi hanno innescato cambiamenti dirompenti per economia, imprese, società, politica. Quando si naviga in acque tempestose e inesplorate, cavalcare l'onda è l'unico modo per non esserne travolti. Per approfondire questi aspetti, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da giovedì 23 giugno a €12,90 oltre al prezzo del quotidiano il volume “L'onda perfetta. Cavalcare il cambiamento senza esserne travolti” di Marco Magnani, economista che insegna International Economics presso Luiss Guido Carli a Roma e presso Università Cattolica a Milano, oltre che Senior Research Fellow presso Harvard Kennedy School.



“Le crisi petrolifere e la stagflazione negli anni '70, il crollo del muro di Berlino nel 1989 e nel 1992, l'attacco terroristico alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001 e i conflitti in Afghanistan e Iraq, la crisi finanziaria iniziata negli Stati Uniti nel 2007 e le successive crisi di debito sovrano ed eurozona, il disastro nucleare di Fukushima nel 2011, la pandemia iniziata nel 2020 e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin nel febbraio 2022, sono solo alcuni esempi. In parallelo, la rivoluzione digitale avanza con una rapidità e pervasività senza precedenti. Mutando radicalmente il modo di vivere, lavorare, produrre, consumare, socializzare. In un'epoca di continui cambiamenti, imparare a gestirli è una questione di sopravvivenza – spiega l'autore nell'introduzione del libro - flessibilità e versatilità, capacità di apprendere dai cambiamenti (learn) e di adattarsi ai medesimi (adapt), sono le caratteristiche che determinano il successo – e nel lungo periodo la sopravvivenza – di imprese, città, distretti, territori”.



Il volume è costituito da 2 capitoli, il primo sul cambiamento da vivere come minaccia o come opportunità e il secondo sulla gestione di quest'ultimo come una sfida difficile. “L'onda perfetta. Cavalcare il cambiamento senza esserne travolti” di Marco Magnani sarà disponibile anche in libreria dal 23 giugno al prezzo di 16,90€ e in formato e-book sui principali store digitali al prezzo di 9,90€.