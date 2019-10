L’onda verde è pronta a contagiare anche la Svizzera Nelle elezioni federali elvetiche del 20 ottobre prossimo potrebbe esserci un'avanzata delle formazioni verdi, in sintonia con quanto visto recentemente in Austria e Germania di Lino Terlizzi

Dopo l'Austria, la Svizzera. Nelle elezioni federali elvetiche del 20 ottobre prossimo potrebbe esserci un'avanzata delle formazioni verdi, in sintonia con quanto visto recentemente presso i vicini austriaci. Se così fosse, emergerebbe in Europa una sorta di triangolo politico verde dei Paesi di lingua tedesca, considerando i successi già registrati in precedenza dallo schieramento ambientalista in Germania.



Le due forze ambientaliste date al 17%

L'ultimo sondaggio della società Tamedia, rese noto a fine settembre, conferma la possibile avanzata verde anche in Svizzera. Per il Consiglio nazionale (la Camera dei deputati elvetica) il sondaggio indica i Verdi al 10,2%, in aumento di 3,1 punti percentuali rispetto a quattro anni fa; ma non è tutto qui, perché nella Confederazione c'è anche un partito dei Verdi liberali e questo secondo il sondaggio sarebbe al 7,2%, cioè 2,6 punti percentuali in più. Un insieme di forze in vario modo ambientaliste che supererebbe quindi il 17% a livello nazionale (con un guadagno complessivo di quasi 6 punti) e che dipingerebbe una novità di rilievo in terra elvetica.

Testa a testa con il partito democristiano

In Svizzera i maggiori partiti presenti in Parlamento governano tutti insieme nel Consiglio federale (l'Esecutivo). In questa sede non sono mai entrati partiti ecologisti, ma è interessante comunque il testa a testa che si preannuncia tra i Verdi e i democristiani. Al 10,2% dei Verdi secondo il sondaggio si accompagnerebbe infatti il 10,4% (-1,2) del Ppd, partito democristiano. Anche in caso di un loro successo non è detto che i Verdi entrino nel Governo, perché l'ultima parola per l'elezione dell'Esecutivo spetta al Parlamento, ma per gli ambientalisti chiudere allo stesso livello o sopra il Ppd sarebbe comunque notevole.

