L’ondata verde coinvolge l’Italia. Le misure sono ancora un rebus Un mix di tasse, piani, bonus e incentivi ma il disegno organico stenta a concretizzarsi. Costa: non serve una legge ma un percorso e una visione di Manuela Perrone

Migliaia di cuori verdi hanno sfilato a Vancouver (Canada) il 25 ottobre nel corso di una manifestazione per il clima

Ci sono voluti dieci anni e la protesta globale innescata da una caparbia sedicenne svedese perché la sfida del Green New Deal, lanciata nel 2009 in un documento del Programma Onu per l’ambiente, riuscisse a imporsi nell’agenda politica. Come un contagio, dai Democratici negli Stati Uniti alla nuova presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha indicato la svolta verde come priorità. Fino al Governo italiano nato sulle ceneri del patto sovranista M5S-Lega. «Nella prospettiva di un’azione riformatrice coraggiosa e innovativa – annunciava l’8 settembre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - obiettivo primario sarà la realizzazione di un Green New Deal che promuova la rigenerazione urbana, la riconversione energetica verso un progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici».

Ma quali sono i fatti dietro le parole? Il premier ha salutato come «primo atto» della svolta il decreto clima del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), ora all’esame del Senato: microinterventi da 450 milioni che hanno deluso gli ambientalisti, come il bonus rottamazione per le auto inquinanti da spendere in abbonamenti al trasporto pubblico o biciclette o i contributi per i commercianti che aprono spazi per la vendita di prodotti sfusi. Ma Costa tira dritto e al Sole 24 Ore spiega: «Per realizzare un Green New Deal non serve la madre di tutte le leggi o un unico intervento. Serve un percorso e una visione. Noi ce l’abbiamo. Sappiamo dove vogliamo traghettare l’Italia e stiamo puntellando il sistema normativo di leggi che la accompagneranno, lavorando con le imprese, i lavoratori e le forze sociali».

Il disegno al 2030 è contenuto nel Piano nazionale energia e clima redatto lo scorso gennaio, che però va rimandato a Bruxelles entro fine anno e rivisto secondo le raccomandazioni della Commissione: dettagliare le misure per centrare il target del 30% di rinnovabili nei consumi energetici e gli interventi per accelerare sulla decarbonizzazione. Possibile che si potenzi l’obiettivo del taglio del 33% delle emissioni, giudicato dagli esperti troppo poco ambizioso. Tanto più che dovrà essere inviata anche la Strategia di lungo termine per arrivare all’azzeramento dei gas serra nel 2050.

Se questo è l’orizzonte, il presente è un puzzle da costruire. Costa cita il suo decreto, la legge di bilancio, il collegato ambientale che sarà definito da gennaio, la proposta “salvamare” approvata dalla Camera, il Ddl Cantiere Ambiente contro il dissesto idrogeologico come i tasselli del Green New Deal italiano, «fulcro» della politica economica del Governo M5S-Pd-Leu-Iv secondo il Documento programmatico di bilancio.

L’obiettivo è stanziare 55 miliardi complessivi in 15 anni per finanziare investimenti in decarbonizzazione dell’economia, rigenerazione urbana, turismo sostenibile ed economia circolare. Nella legge di bilancio 2020 si destinano tutti gli 8 miliardi di investimenti aggiuntivi nel triennio proprio al piano verde. Il primo fondo (amministrazioni centrali) conta su 750 milioni nel 2020, 1,12 miliardi nel 2021 e 1,35 miliardi nel 2023. Il secondo (enti territoriali) vale 500 milioni di euro annui. Ce n’è infine un terzo (470 milioni nel 2020, 930 nel 2021 e 1,42 miliardo dal 2022) per cofinanziare progetti privati anche in partenariato.