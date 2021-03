L’online e la Cina più forti del virus sul mercato dell’arte

8' di lettura

Forse ci aspettavamo numeri ancora peggiori, invece, secondo l'analisi della studiosa Clare McAndrew di Arts Economics, pubblicata da Art Basel in collaborazione con Ubs, nell’anno della pandemia, il mercato dell'arte sembra essersi contratto solo del 22%. Le vendite a livello globale sono scese fino a 50,1 miliardi di dollari da 64,4 miliardi del 2019, con una perdita del 22% anno su anno, e di più di un quarto rispetto al 2018 (-27%). Comunque, si tratta della più grande recessione dalla crisi finanziaria del 2009 quando si toccò il punto più basso di 39,5 miliardi di dollari e, a differenza di allora, ha interessato tutti i mercati, Cina inclusa, che però ha goduto di una ripartenza anticipata e messo a segno un ottimo risultato in asta superando in valore per la prima volta gli Stati Uniti, grazie alla liquidità affluita sui suoi artisti: Zao Wou-Ki, Wu Guanzhong e Cui Ruzhuo per il contemporaneo, Qi Baishi, Huang Binhong, Wu Changshou nel periodo moderno e per l'antico Wu Bin, artista della dinastia Ming, con un fatturato di 77 milioni di dollari,

grazie al lotto “Ten Views of a Lingbi Rock” (1610) venduto al record di 76,6 milioni $ da Poly Auction a Pechino e, Ren Renfa con “Five Drunken Princes Returning on Horseback” del 1300 venduto a 39,6 milioni $, secondo prezzo da Sotheby's a Hong Kong.

L'ANDAMENTO DEGLI SCAMBI NEL MERCATO GLOBALE DELL'ARTE E DELLE ANTICHITÀ (IN GALLERIA E ASTA) In percentuale. Fonte: © Arts Economics (2021)

Il commento di Clare McAndrew

“Il calo delle vendite era inevitabile per un mercato popolato principalmente da piccole imprese - ne ne stimano circa 305.250, di cui 291.000 gallerie e 14.250 case d'asta con 2,9 milioni di occupati diretti -, che fanno affidamento su consumi discrezionali, viaggi e contatti personali” ha commentato McAndrew che ormai da moltissimi anni realizza lo studio commisisonato da ArtBasel e quindi indirettamente dai galleristi. “Ma la crisi ha anche fornito l'impulso al cambiamento e alla ristrutturazione. La trasformazione più significativa ha impattato sul lancio di strategie digitali e vendite online, che fino ad oggi erano rimaste indietro rispetto ad altri settori. Il commercio d'arte ha mostrato un'incredibile capacità di recupero nel modo in cui si è adattato alla nuova realtà, e sebbene le aziende stiano ancora cercando di bilanciare il nuovo mercato online con l'esperienza condivisa e l'entusiasmo delle vendite e degli eventi offline, pochi vedono questi mutamenti come transitori. Uno degli impatti più preoccupanti della pandemia saranno i suoi effetti sull'occupazione e questa ricaduta economica probabilmente si estenderà fino al 2021”.

Il mercato gloabale

Leggendo il mercato dalle stime, come c'era da aspettarsi, gli Usa sono rimasti la piazza principale soprattutto con il 42% di quota di mercato di galleria e d'asta, nonostante un calo delle vendite pari al 24% fino a 21,3 miliardi di dollari. Segue la Cina con 10 miliardi di dollari di vendite in totale: è solo il -12% sul 2019, ma il terzo anno consecutivo di calo. Sul terzo gradino del podio si conferma il Regno Unito, con una perdita del 22% fino a 9,9 miliardi di dollari, il valore minimo degli ultimi dieci anni. Dominano le vendite online che hanno raddoppiato il loro valore fino a 12,4 miliardi di dollari, raggiungendo una quota di mercato pari ad un quarto del totale. All'asta o in galleria? Sebbene si abbia la percezione che le case d'aste abbiano reagito meglio alla crisi, avendo avviato già negli ultimi anni il processo di digitalizzazione, secondo la McAndrew le gallerie hanno registrato un calo minore nelle vendite: -20% fino a 29,3 miliardi di dollari, rispetto al -30% delle case d'aste, fino a 17,6 miliardi. I galleristi avrebbero mantenuto la più ampia fetta del mercato: 58% contro il 42% delle aste. Per le case d'aste, infatti, la difficoltà è stata innanzitutto reperire le opere da mettere all'asta in un momento di incertezza, in cui i collezionisti hanno preferito non vendere nonostante la richiesta. Inoltre, il lockdown ha aumentato le difficoltà logistiche e diminuito le occasioni di vendita. Per alcuni galleristi, la riduzione dei costi operativi ha consentito di mantenere la redditività nel 2020 (per il 28% l’anno è risultato addirittura più redditizio rispetto al 2019, mentre il 18% ha mantenuto un livello stabile di utile netto). Sicuramente è stato più semplice resistere alla crisi per le strutture più snelle, infatti, le gallerie di fascia alta hanno subito le perdite maggiori. Le gallerie affermate sembrano essersi concentrate ancora di più sugli artisti consolidati, meno rischiosi, mentre le altre hanno puntato maggiormente sui giovani nel tentativo di creare nuove opportunità di vendita a prezzi più moderati. Lo stesso vale per la questione di genere: la percentuale di artiste rappresentate è rimasta stabile al 37%, ma nella fascia alta ci sono meno donne affermate, mentre nelle gallerie più piccole ci sono state maggiori vendite. Sempre per quanto riguarda le strategie, in generale, i galleristi si sono concentrati sui clienti già esistenti, sulle vendite online e sulla ricerca di modi per ridurre i costi come affitti, spese di trasferte e fiere. Nonostante gli sforzi, l'1% delle gallerie è stato costretto a chiudere (probabilmente la percentuale è anche maggiore), il dato ci appare sicuramente sottostimato.

Aste

Le case d'asta hanno totalizzato 20,8 miliardi di dollari: livello più basso del decennio. In asta hanno scambiato il 42% del valore per 17,6 miliardi $ e una market share del 35,1%, ma con un calo del 30%, recuperato grazie alle private sale stimate in 3,2 miliardi (+36%), di cui con 2,8 miliardi dichiarati da Sotheby's e Christie's. La mappa delle aste ci restituisce quindi un universo così composto: la Grande Cina con il 36% in valore degli scambi d'asta diventa il più grande mercato internazionale (+7%), nonostante un calo dell’1% e scambi per 6,3 miliardi, con un pericoloso tasso d'invenduto del 49%, superando gli Usa con la quota del 29% (-6%) e calo del 44% in valore a poco più di 5 miliardi $, segue il Regno Unito con una quota di mercato del 16% (-2%) a 2,8 miliardi $ e la Francia con un crollo dei valori del 35%. Le prime sei case d'asta per fatturato sono: Sotheby's con 5 miliardi $ (-25%), Christie's con 4,4 miliardi $ (-25%), Poly Aucton con 911 milioni $ (-17%), China Guardian con 692 milioni $ (- 27%), Heritage Auctions con873,1 milioni $ (+6% e il 58% del valore scambiato online) e Phillips con 760 milioni (-16%). Il segmento di opere vendute a prezzi compresi tra 5-10 milioni, come prevedibile dalla scarsa offerta di capolavori, è diminuito di valore del 34%. Le aggiudicazioni oltre un milione di dollari sono state per la maggioranza in aste offline (58%) e solo per il 6% nelle online only, il cui maggior valore (67%) è rappresentato da vendite comprese tra 5.000 e 250.000 $.

I periodi artistici scambiati

In asta il settore più forte si è confermato quello dell'arte del Dopoguerra e contemporanea (55% di quota di mercato), tuttavia scivolando a 4,7 miliardi con un -23%, di cui il 27% create negli ultimi 20 anni. L'arte moderna, che nel ‘19 ha perso quasi un terzo del valore, si è fermata a 2,2 miliardi con una perdita del 23%, tornando ai valori del 2009, e registrando un forte calo in Usa (-43%). Gli Impressionisti, che erano la forza dominante trenta anni fa, hanno registrato la perdita maggiore anno su anno, del 50% attestandosi a 900 milioni di dollari, valori inferiori al 2009 (1 miliardo). Gli Old Masters – un mercato più stabile e meno soggetto alle speculazioni con una quota del 9% (+2%) – hanno perso il 10% in termini di vendite globali fermandosi a 759 milioni, sotto la soglia del 2009 a 1,051 miliardi.