L’Onu e la governance globale dell’Ai

Riguardo alla seconda domanda, quale il fine per pensare ad una governance globale per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, il primo motivo è fin troppo ovvio. Evitare la frammentarietà che finora si è vista sia a livello nazionale che continentale, con tre poli (Europa, USA e Cina) con approcci al momento assai differenti e chiaramente in competizione (sulla tecnologia l’unica competizione possibile è, al momento, quella tra USA e Cina, rimanendo all’Europa il primato regolatorio). A livello internazionale G7, UNESCO, Organizzazione per la coordinazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno provato ad adottare degli orientamenti condivisi, ma sono sempre stati di carattere frammentario e spesso in contrapposizione. In questo caso avremmo la prima regolamentazione, almeno per quanto riguarda i principi ed un minimo comune denominatore, di carattere unitario. Sarebbe una netta vittoria del multilateralismo rispetto alla concorrenza tra modelli in competizione o la colonizzazione più o meno forzata di un effetto di Bruxelles che dal GDPR si espanderebbe, in modo difficilmente accettabile per i valori locali di paesi con tradizioni costituzionali diverse, all’intelligenza artificiale.Si aggiunga, tanto per aumentare lo stato di frammentarietà già descritto, l’operazione, francamente più di facciata, che sta tentando il Regno Unito che, tagliato fuori dalle coordinate globali della geopolitica digitale, sta provando a rientrarci con l’annuncio di un summit globale nei prossimi mesi proprio a Londra.

Per quanto riguarda la terza domanda, vale a dire a chi effettivamente è da attribuire la governance globale dell’AI, si è fatto spessissimo riferimento durante i lavori, questione rimasta purtroppo sopita nel dibattito italiano al costituendo, sotto l’egida delle nazioni unite, High-Level Advisory body on Artificial intelligence. Si diceva come ci sono state più di 2000 domande da parte di esperti, rappresentanti delle istituzioni e società civile ed il segretariato generale selezionerà trentadue componenti di questo nuovo organismo che dovrebbe avere poteri è vero solo consultivi, ma la cui istruzione delle questioni più complesse di carattere regolatorio dovrebbero poi essere alla base delle decisioni più concrete ed operative dei vertici delle Nazioni Unite . Sarebbe interessante capire se il l’Italia ha interesse (dovrebbe averlo) ad avere un rappresentante indipendente nel board.

La quarta domanda è la più spinosa, perché mette le Nazioni Unite di fronte allo specchio dei tanti tentativi, spesso fallimentari, in altri settori rilevanti, dalla sostenibilità ambientale, al fenomeno migratorio alla tutela dei diritti fondamentali in generale, di passare dalle buone intenzioni e dalle dichiarazioni di principio ad una effettiva e concreta utilità dei modelli di governance preposti.

Credo che ci siano alcuni percorsi da non imboccare, e che pure ho sentito ripetere più volte in Assemblea Generale, ed altri che invece possano essere funzionali a fare si che gli obiettivi proposti siano effettivamente, al meno in parte, realizzati.

Quanto ai primi, non serve una nuova dichiarazione dei diritti sul web, questa volta rimodulata alla luce delle specifiche caratteristiche dell’intelligenza artificiale. I bill of Rights non possono inseguire la tecnologia ma devono avere un effetto conformativo sulla stessa, e per questo ci sono, come assai spesso ho provato a fare mergere in queste pagine le costituzioni e le carte dei diritti esistenti, che hanno una capacità trasformativa tale da essere bene applicabili (ed applicate dalle corti) anche i nuovi modelli di intelligenza artificiale. Un’inflazione di diritti non è utile alla maggiore tutela dei valori in gioco. Al contrario crea il rischio di conflitto tra diritti, tra carte e tra corti, e quindi paradossalmente si potrebbe ottenere l’ assai negativo effetto opposto.