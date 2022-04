L’Opa Atlantia protagonista al cda Edizione. Si lavora sulla governance

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’offerta pubblica di acquisto su Atlantia targata Benetton-Blackstone è ai nastri di partenza. Il Cda di Edizione è convocato per mercoledì 13 aprile per dare il via all’opa su Atlantia assieme a Blackstone per mettere il sigillo sul piano di acquisto della holding. La comunicazione dell’offerta d’acquisto non è detto venga fatta a stretto giro ma solo quando verrà chiusa la struttura dell’operazione - cui sono al lavoro come advisor Goldman Sachs e Mediobanca - e siglati tutti gli accordi con la...