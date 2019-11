L’Opec ora intravvede il tramonto del petrolio

Gli Accordi di Parigi

L’Opec ricorda di essere «pienamente» a favore degli Accordi sul clima, che intende continuare a sostenere. Tuttavia «è probabile che i Paesi in via di sviluppo che esportano energia subiscano in modo sproporzionato gli impatti delle misure di risposta (al climate change)». Contenere l’aumento delle temperature entro 2° C comporta frenare la crescita della domanda primaria di energia, avverte il rapporto, con «conseguenze avverse sulla sostenibilità e sulla futura crescita» anche per i Paesi membri dell’Opec, nonostante molti si stiano sforzando di diversificare l’economia.

Il petrolio comunque non tramonterà domani. Anzi, a livello globale si manterrà al primo posto tra fonti di energia anche nel 2040 secondo l’Opec, riducendo la sua quota di appena il 2% (al 28% del mix). L’industria petrolchimica consumerà 4,1 mbg in più nel 2040, con buona pace degli sforzi per contenere l’impiego di plastica. E per i trasporti su strada serviranno altri 3 mbg, anche se la domanda dovrebbe raggiungere un plateau nel 2030.

L’auto elettrica

L’Opec si aspetta che i veicoli a batteria costituiranno il 13% della flotta globale tra una ventina d’anni. Ma automobili, autobus e Tir faranno ancora la parte del leone nei consumi petroliferi, con una fetta del 43%. Una «significativa crescita» della domanda arriverà anche dal settore dell’aviazione: +1,5% l’anno, il ritmo più veloce in assoluto, fa notare il rapporto.

Nonostante tutto il settore della raffinazione non se la passerà bene. La capacità sta crescendo in modo eccessivo rispetto al fabbisogno di prodotti raffinati, soprattutto in Asia, e l’Opec stima che il forte surplus (e il relativo crollo dei margini) costringeranno a chiudere impianti per 2,5 mbg entro il 2025 e per altri 5 mbg entro il 2040. A finire sotto pressione saranno soprattutto le raffinerie europee.

I rivali dello shale oil

Come se tutto ciò non bastasse, l’Opec si vede minacciata anche dai produttori concorrenti (benché solo nel medio periodo). Lo shale oil, nonostante le attuali difficoltà di finanziamento, continuerà a crescere vertiginosamente fino al 2025, quando gli Usa arriveranno ad estrarre 17 mbg (+40% rispetto a oggi), quasi un quinto della produzione globale. L’Organizzazione teme che la sua quota di mercato scenderà dal 35% al 32% nello stesso periodo, anche se in seguito conta di prendersi la rinvincita, risalendo fino al 40%: lo shale oil rallenterà, assicura. E dal 2029 inizierà a declinare in modo irreversibile.