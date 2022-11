L’open innovation cresce e ora deve risolvere problemi complessi, come il clima

Del resto, nel mondo delle start up, gli italiani hanno qualche vantaggio. Una regolarità emergente è che gli italiani fanno tanto con poco. Normalmente non fanno start up che cercano investitori ma nuove aziende che si finanziano con il fatturato. Ma quando imparano il modello delle start up, possono avere una marcia in più soprattutto nei momenti di vacche magre come l'attuale.

Qualcosa si muove anche a livello più profondo. L'investimento nella cultura è il più importante. L'arretratezza italiana nelle competenze digitali, registrata dall'indice Desi della Commissione europea, è un freno su tutta la linea. Ma qualche risposta c'è: l'infrastruttura di acceleratori della Cdp, le iniziative educative delle imprese, il rilancio degli Istituti Tecnici Superiori, la moltiplicazione dei dottorati di ricerca per l'intelligenza artificiale.

Intanto le esperienze di open innovation cominciano a coinvolgere non solo aziende grandi e startup, ma anche piccole imprese e università, clienti e fornitori, persino competitori. La capacità italiana di far nascere imprese è fuori discussione, ma la storia delle start up è appena cominciata. Un'apertura alle esperienze internazionali, nel management, nei modelli di business, nell'orientamento alla crescita moltiplica le opportunità.

L'immaginazione, la visione di lunga durata, la qualità del rapporto con i clienti, restano i punti di forza per la creazione di valore per le imprese italiane. L'insieme di questi aspetti può rivelarsi generativo. Soprattutto adesso che il sistema dell'innovazione a livello globale è sottoposto a sollecitazioni fondamentali. La catena del valore dell'elettronica, per esempio, è in piena trasformazione: la sua complessità e fragilità si sono dimostrate nel corso della crisi pandemica e successivamente, con una incredibile difficoltà a gestire la scarsità di offerta di microprocessori prima e la scarsità di domanda poi, mentre la concentrazione dei produttori di chip, macchine per fabbricarli, materie prime strategiche si è rivelata insostenibile nel nuovo quadro geopolitico.

Ma intanto si assiste a qualcosa di ancora più profondo. I problemi che l'ecosistema dell'innovazione deve affrontare non sono più definiti dalle imprese innovative stesse. Fino a qualche anno fa, si poteva ritenere che la nuova tecnologia sarebbe stata migliore della precedente e che questo sarebbe bastato a dire che l'innovazione contribuiva a migliorare il mondo. Ma oggi il problema è ben più ampio, esogeno, decisivo: oggi l'innovazione deve rispondere al problema del cambiamento climatico, altrimenti è meno che utile.