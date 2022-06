L'Open Innovation va in banca. E nulla sarà come prima

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2021 era atteso come un anno di conferma dell’approdo degli italiani ai pagamenti digitali. Un trend in crescita dal 2018 grazie allo sviluppo della tecnologia e all’input di una direttiva europea, la PSD2 (Payment Service Directive), emanata tre anni prima e recepita definitivamente nel 2019. La regolamentazione dell’Unione dilata il terreno della competizione fino ai pagamenti digitali e ridefinisce i metodi di autenticazione legittimi consentendo la nascita di nuovi servizi e nuovi player, i TPP, Third Party Providers, accanto ai protagonisti tradizionali del settore: banche, poste e altri intermediari finanziari.

È l’open innovation applicata ai settori bancario e finanziario, che trascina con sé anche attori esterni – startup fintech, automotive, retailer, utility, solo per fare alcuni esempi tra i primi soggetti coinvolti - verso la possibilità di condividere qualsiasi tipo di dato e verso un modello di “banca aperta” per il quale è possibile, ad esempio, accedere al saldo dei propri conti tramite app diverse da quelle del proprio istituto (Account Information), si può autorizzare un trasferimento in denaro tramite app che attingono direttamente al conto (Payment Initiation) e si può utilizzare una carta emessa da un player che non è la propria banca (Card Issuing).

Ora stanno facendo irruzione sulla scena innovazioni come il Buy Now Pay Later, il paradigma dell’Open API, la Request To Pay, le Central Bank Digital Currency e la Strong Customer Authentication, l’autenticazione “forte” che verifica almeno due di questi fattori: qualcosa che solo il cliente sa (password, pin…), qualcosa che solo il cliente ha (smartphone, token bancario…), qualcosa che solo il cliente è (riconoscimento digitale, vocale o facciale).

Se pagare un bene o un servizio attraverso lo smartphone poteva sembrare già l’apice del digital payment, oggi è una modalità consolidata grazie al mobile Pos che ha rimodellato i pagamenti in negozio. Ma il futuro dei pagamenti sembra ancora tutto da scrivere: è diventato possibile pagare perfino con oggetti indossabili e connessi (“wearable”, dagli smartwatch ai fitness tracker), elettrodomestici, smart speaker o con un addebito automatico senza alcuna azione da parte del cliente, “pagamenti invisibili” (come anche i device-free payment) che sfruttano il riconoscimento facciale, vocale o le impronte digitali.

Il minimo comun denominatore tra queste innovazioni è la ricerca dell’ottimizzazione dell’esperienza di acquisto. Un trend in decisa crescita ma che ancora si deve dispiegare in un Paese dove è ancora il contante è lo strumento più utilizzato. Tuttavia, è iniziata la fase in cui i pagamenti digitali si trasformeranno da alternativa a necessità anche grazie alla spinta del Cashback di stato, il rimborso del 10% a chi paga con le carte, alla Lotteria degli scontrini e al nuovo limite sui pagamenti contactless senza pin. I nuovi potenziali servizi Open Finance riguardano principalmente i settori payments & lending e digital onboarding. Secondo il recente “Global Open Banking Report”, redatto da CBI con la collaborazione di PwC, il 36% delle banche italiane registra una crescita nell’utilizzo dell’internet banking e una crescita, vicina al 5%, dello sfruttamento di servizi di Open Banking.