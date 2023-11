L’Opera di Parigi omaggia Jiri Kylian

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Negli ultimi mesi il mondo della danza sta omaggiando l’ arte di Jiri Kylian in occasione del suo settantacinquesimo compleanno. E quando si parla di mondo, lo si dice a ragion veduta: solo nel 2023, iniziato con l’omaggio del Balletto della Scala, (che ha riportato alla scena del Piermarini, dopo quattordici anni, il mondo onirico del capolavoro “ Bella Figura”), di qua e di là dall’oceano molte grandi compagnie l’hanno omaggiato, dal Balletto Nazionale Ceco all’ American Ballet Theatre, dall’ Astana Opera Ballet al Balletto del Teatro Colon a Buenos Aires, dal Greek National Ballet al Tokyo Ballet.

Opera di Parigi

Il ritorno di Kylian all’ Opera di Parigi è comunque qualcosa di più: nel corso degli anni la Maison ha avuto con lui un rapporto privilegiato, che oltre ad aver portato a Parigi molti suoi balletti si è poggiato su tre creazioni assolute per gli artisti francesi, “ Felliet d’ Autum “ ( 1990), “ Dous Mensonges” ( 1999 ) e “ Il faut qu’une porte...” ( 2004 ) tra le pochissime che Kylian ha fatto fuori dal Nederland Dance Theater.

Loading...

La nuova serata parigina (dall’8 dicembre ) quindi una volta in più racconta lo speciale filing tra il maestro e la compagnia, ma, oltre a portare finalmente in repertorio tre gioielli della danza di Kylian - l’assoluto “Petite Mort” con il suo sardonico contraltare “ Six Dances” e l’onirico “ Gods and Dogs “- più in generale è una nuova dimostrazione del suo genio artistico, dopo la collocazione tra gli Immortals dell’ Accademia di Francia, che nel 2019 con lui finalmente annetteva la coreografia tra le altre arti maggiori.

Non di neno lo spettacolo dell’ Opera, come di tutte le compagnie nel mondo, ci porta al passato dell’artista, che negli ultimi anni ha iniziato un nuovo percorso creativo, o meglio ha liberato la sua danza dalla scena e l’ha portata nel mondo. Un mondo sempre metafisico, in cui le carrozze di un tram o una scalinata diventano passaggi per “Therebouts Unknown “ e il video crea uno iato tra un prima e un dopo, ma in cui la danza - ora più di tocchi e di sguardi- è sempre presente, e fondante . E’ stato così in “Scalamare “ creato nel 2017 sulla Scalinata del Monumento ai Caduti della nostra Ancona e ora nel nuovissimo “Sehnsucht “ in cui la spiaggia dell’isola olandese Tarsceling è la zona metafisica in cui un uomo e una donna ormai maturi ( l’attore Peter Joiesch e la musa e compagna Sabine Kuptferger) seguono il corso delle stagioni e del loro rapporto in una atmosfera senza tempo. Intanto, mentre il passato e il presente continuano a mostarci il suo percorso creativo, Kylian sta iniziando un altro progetto, una installazione intitolata dal giapponese “esno” .Sulle dote magnetiche di. Arvo Part due cerchi, uno nero,l’altro bianco creeranno l armonia dell’ universo, del sole e le altre stelle giù fino agli esseri viventi, in una danza senza fine che tiene insieme le entrate e le uscite in un continuum, fino alla fine dei giorni.