L’opportunismo sovranista di Orban corrode la Ue

L’unico modo per contrastare il governo Orban è stato quello di ricorrere alla condizionalità finanziaria (prevista dal programma di Next Generation EU, NGEU), in base alla quale non si possono dare finanziamenti a governi che non garantiscono il loro appropriato uso. L’Ungheria non ha ricevuto i fondi di NGEU, ma per ragioni diverse da quelle relative allo stato di diritto.

Se è chiaro ciò che Orban fa a Budapest, non è però chiaro ciò che vuole fare a Bruxelles. Come gli altri sovranisti, il suo approccio è opportunistico. Rifiuta le istituzioni sovranazionali come la Commissione europea e la Corte, anche se poi cerca di piegarle a suo favore inserendo esponenti fedeli al loro interno. Vuole rimpatriare competenze trasferite a Bruxelles, anche se poi difende le politiche europee dei fondi strutturali che trasferiscono immani risorse al suo Paese. Si oppose (2015) alla redistribuzione dei rifugiati siriani secondo quote nazionali, anche se recentemente ha proposto un sistema europeo per la redistribuzione dei rifugiati ucraini. L’opportunismo, tuttavia, è un ostacolo alla costruzione di alleanze tra sovranisti. Orban non vuole una difesa europea in funzione anti-Russia, mentre essa è una priorità per il governo sovranista polacco. Ogni nazionalismo è diverso dall’altro.

Insomma, Viktor Orban ha dimostrato che si può prosperare sulla critica all’Ue, senza mai minacciare di uscirne. Come un topo nel formaggio, ha potuto agire nelle istituzioni di quest’ultima, svuotandole dall’interno. Anche alla luce di ciò che potrebbe avvenire in Francia, non è ora che gli europeisti tolgano la testa dalla sabbia?