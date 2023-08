L’opportunità di un sistema sempre più digitale

L’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche costituisce un salto importante, in termini di efficacia, della Pubblica Amministrazione nella comunicazione con il cittadino. Per esempio, Inad permette di inviare in tempo reale e con certezza di consegna (e conoscenza dell’ora e data di consegna) a un cittadino una notifica, eliminando molte difficoltà e costi per raggiungere alcuni destinatari.

Tenendo conto che le caselle Pec in Italia sono circa 15 milioni (la posta elettronica certificata è nata 18 anni fa), le prospettive di diffusione e popolamento dell’Indice Inad risultano ancora molto significative.

D’altra parte, analogamente a quando ci troviamo davanti ad un avanzamento tecnologico che ha impatto sulla governance Stato-individuo, anche in questo caso occorre interrogarsi in merito ai valori chiamati in gioco. Sono dell’idea che non ci si possa limitare a considerazioni di ordine tecnologico. È forse il caso di chiedersi da subito quale percentuale di cittadini vorrà cogliere questa opportunità di passare a strumenti di comunicazione digitale, più rapidi ed economici per il sistema, o viceversa preferirà rimanere su mezzi tradizionali. Messi davanti ad una svolta digitale come questa, viene riproposta la questione della fiducia del singolo nei confronti delle Istituzioni, da una parte, e rispetto alle soluzioni tecnologiche, dall’altra. Queste due dimensioni non possono essere svincolate, bensì sono complementari all’interno di un atteggiamento che, in generale, vuole sfidare le opportunità che il progresso nel futuro prossimo ci prospetta. La fiducia si rivela come asset basilare dello sviluppo socio-economico, in grado di stabilire le fondamenta dei rapporti, degli scambi e delle transazioni di qualsiasi genere, dal sociale all’economico in senso più stretto.

