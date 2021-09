L'ora squisita di Alessandra Ferri

3' di lettura

Il sipario si apre sull'esile e intensa figura di una ballerina âgée vestita dalla splendida struttura di un abito-montagna intessuto di centinaia di vere scarpette da punta.

“L'heure exquise” di Maurice Béjart, ispirato a Oh les beaux jours di Samuel Beckett è pièce celebrativa per eccellenza: di una personalità artistica straordinaria per cui è stato immaginato e sbalzato al cesello e di una carriera doviziosa di successi, simboleggiata dall'installazione che veste e al contempo imprigiona la protagonista al centro del palco.



Royal Ballet di Londra

Bene ha fatto Alessandra Ferri a scegliere questo balletto recitato per “celebrare e festeggiare con il pubblico”, secondo le sue stesse parole, i quarant'anni dalla sua assunzione, giovanissima, nell'olimpo del Royal Ballet di Londra.

“Ho trovato in questo titolo quello che stavo cercando. E sono molto contenta di averlo riportato in vita” – racconta l'étoile: “Ho ripensato a tutto quello che ho fatto nella mia carriera e ho provato tenerezza per me stessa. Ho visto il mio passato come una serie di successi intimi, non di allori davanti al mondo, ma di superamento delle mie paure e dei miei ostacoli interiori”.

Béjart creò questa versione dello spettacolo per una Carla Fracci sessantaduenne – con l'altrettanto grande Micha van Hoecke che le faceva da spalla - quando era direttore del festival Torinodanza nell'ormai lontano 1998. La pièce nacque il 13 settembre 1998 al Teatro Carignano di Torino e per lo stesso festival, oggi nelle mani di Anna Cremonini, è ritornata in scena con Ferri protagonista sullo stesso palco il 13 settembre scorso, dopo le date in giugno al Ravenna Festival.

Carla Fracci

Se l'autocelebrazione della propria carriera era voluta dalla grande Alessandra, ora si assomma la circostanza - inopinabile al momento della scelta di riportare in vita il lavoro - della scomparsa di Fracci (otto giorni prima della ripresa in giugno a Ravenna) e di van Hoecke, che così vengono necessariamente evocati da questo titolo (in tournée, dopo Torino, a Baden Baden e Londra). “Quando, un mese prima del debutto, telefonai a Carla per invitarla, fu incerta sulla sua possibilità di esserci e io, non sapendo della sua malattia, non capii” ricorda ora l'étoile.