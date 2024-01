L’ora X per l’Argentina: il Fmi incontra Milei. Via al negoziato sul debito

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un minivertice in cui Javier Milei è solo. Anzi no, affiancato dal suo “Plan motosega”. Proprio nel giorno in cui il prezzo della benzina aumenta del 27% e la carne, alimento base in Argentina, viene contingentata in seguito a una liberalizzazione delle esportazioni, il presidente dell’Argentina incontra i tecnici del Fondo monetario internazionale (Fmi).

È così. Dopo gli show, le urla, «Viva la libertad, carajo!» , gli insulti al Papa, scatta l’ora della verità.

Loading...

La missione del Fmi a Buenos Aires inizia il 5 gennaio a negoziare i termini di pagamento della prossima rata di un debito complessivo pari a 46 miliardi di dollari; oltre al programma di riordinamento macroeconomico del governo argentino. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Manuel Adorni. Il ministro dell’Economia, Luis Caputo, e il capo di Gabinetto, Nicolas Posse, avvieranno la trattativa.

Al centro dei colloqui ci sarà il pagamento delle due rate del credito Extended Fund Facility in scadenza a gennaio, pari a 1,9 miliardi di dollari così come i principali obiettivi del pacchetto di riforme presentato in parlamento.

Debito “ereditato” da Mauricio Macri

In attesa di capire come l’ambizioso piano di riforme potrà superare la prova più delicata, l’approvazione di un parlamento nel quale il governo non ha la maggioranza, il governo si appresta a trattare con il Fondo nuove condizioni per smaltire un debito multimiliardario, in gran parte ereditato dal governo di Mauricio Macri.