L’ordine di chiudere riguarda anche i professionisti? Perché sì e perché no Il Governo per ora ha escluso gli studi professionali dalla chiusura per emergenza coronavirus. Due Regioni, Piemonte e Lombardia, hanno deciso il contrario. E gli esperti sono divisi di Maurizio Caprino e Alessandro Galimberti

3' di lettura

I professionisti lombardi e piemontesi possono ancora tenere aperti i loro studi come consente l’ultimo Dpcm del Governo sull’emergenza coronavirus oppure devono rispettare le ordinanze delle loro Regioni che impongono loro la chiusura? L’Ordine dei commercialisti di Milano ritiene che prevalga il Dpcm e anche quotati costituzionalisti concordano. Ma ci sono anche pareri diversi. Tanto che la Lombardia ha chiesto lumi al ministero dell’Interno.

I commercialisti di Milano

«Noi abbiamo dato un’interpretazione ampia dell’ordinanza regionale e quindi teniamo aperti gli studi, anche perché ci sono tutta una serie di scadenze da rispettare e attività che vanno portate avanti e che devono essere fatte in studio». Lo ha spiegato all’Ansa il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Milano, Marcella Caradonna, aggiungendo di aver chiesto chiarimenti alla Regione, «per scrupolo e per non incorrere in sanzioni».

La chiave sta nelle scadenze da rispettare: l’ordinanza della Regione Lombardia sospende l’attività degli studi professionali, salvo quelle «relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza».

Caradonna ha aggiunto: «I bilanci vanno depositati poi, anche se sono stati prorogati, e c’è l’attività di assistenza alle aziende, fondamentale in questa fase» e, comunque, «molti di noi sono già in smart working, la categoria si è allineata da questo punto di vista, ma restano tante attività, come la prearazione dei cedolini, che vanno fatte in studio».

Gli avvocati

Analogo ragionamento sembra applicabile agli studi legali. Quantomeno a quelli dei penalisti, quando sono chiamati a intervenire in situazioni in cui ci sono misure restrittive come arresti e sequestri.