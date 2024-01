L’Oréal acquisisce Gjosa, start-up del risparmio idrico hi-tech

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo L’Oréal accelera sull’innovazione: al CES 2024 di Las Vegas infatti ha annunciato l’acquisizione della start-up svizzera Gjosa e ha presentato AirLight Pro, asciugacapelli con oltre 150 brevetti, che si prende cura dell’ambiente, consumando fino al 31% in meno di energia, realizzato da un team di oltre 100 ingegneri, designer, parrucchieri e scienziati della divisione Ricerca e innovazione del gruppo francese e la start up Zuvi. A differenza degli asciugacapelli convenzionali che riscaldano e sono dotati solamente di resistenze riscaldanti, AirLight Pro presenta uno speciale motore ad alta velocità con ventilatore a 17 lame e tecnologia brevettata a infrarossi alimentata da lampadine alogene con tungsteno progettate per un’asciugatura rapida senza calore eccessivo.

«Da oltre un decennio la Ricerca e innovazione di L’Oréal sta creando una nuova scienza della bellezza basata sulla tecnologia: augmented beauty, dove la tecnologia risponde concretamente ai più antichi bisogni dei consumatori con risultati senza precedenti» dichiara Barbara Lavernos, deputy ceo responsabile di Ricerca, innovazione e tecnologia di L’Oréal -. Con oltre 150 brevetti registrati, AirLight Pro è l’esempio perfetto di questa rivoluzione nel mondo della bellezza: per la prima volta offre una soluzione per l’asciugatura che al contempo si prende cura dei capelli e del pianeta». L’Oréal ha effettuato un investimento di minoranza in Zuvi tramite il proprio corporate venture fund Bold (Business Opportunities for L’Oréal Development). Quest’anno AirLight Pro sarà lanciato negli Stati Uniti da L’Oréal Professionnel, brand dedicato ai saloni professionali, e sarà disponibile sia per i professionisti beauty sia per i consumatori.

Quanto alla nuova acquisizione, L’Oréal ha già avviato una collaborazione con Gjosa, pioniera della tecnologia di frammentazione dell’acqua,per il lancio del doccino Water Saver di L’Oréal Professionnel, inserito nel 2021 tra le “100 migliori invenzioni dell’anno” della rivista TIME. La tecnologia brevettata di frammentazione dell’acqua consente ai saloni di parrucchieri di ridurre il consumo d’acqua fino al 69% e di offrire ai clienti un’esperienza di lavaggio piacevole e completa. Dal 2023, il doccino è stato distribuito in più di 10.000 saloni di parrucchieri professionali in Europa e Medio Oriente, contribuendo a risparmiare più di 182 milioni di litri d’acqua, equivalenti a 72 piscine olimpioniche.Il piano prevede di continuare l’implementazione in oltre 200.000 saloni in tutto il mondo nei prossimi anni.