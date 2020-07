L’Oréal con Banco Alimentare per aiutare le famiglie in difficoltà “L’Italia che vale”: all’acquisto di un prodotto L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Essie e Franck Provost, L’Oréal Italia donerà un contributo per distribuire cibo agli italiani colpiti dalla crisi dell’emergenza Covid di Marika Gervasio

L’Oréal presenta il progetto “L'Italia che vale” in collaborazione con Banco Alimentare per celebrare i dipendenti della grande distribuzione - che durante l'emergenza hanno continuato a lavorare - e lanciare l'iniziativa 1 PRODOTTO = 1 PASTO per aiutare le famiglie italiane colpite dalla crisi dell'emergenza Covid-19.



Fino al 30 settembre 2020 per ogni prodotto venduto di L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Essie e Franck Provost su tutto il territorio italiano presso i punti vendita fisici e gli e-commerce dei propri clienti, nonché su Amazon.it, L'Oréal Italia donerà al Banco Alimentare un contributo, per distribuire cibo alle famiglie italiane in difficoltà in questo difficile momento storico.

«Con questo importante progetto - commenta Giorgos Kontakos, direttore generale della divisione prodotti grande pubblico di L'Oréal Italia - i nostri brand desiderano ringraziare e celebrare tutti coloro che nella nostra distribuzione hanno fattivamente contribuito a mantenere l'Italia in piedi durante l'emergenza COVID-19, anteponendo il benessere della comunità alle loro difficoltà e preoccupazioni. Cassieri, commessi, magazzinieri, agenti di sicurezza. Nel loro impegno quotidiano abbiamo visto veri gesti di bellezza e questo esempio ci ha ispirato. Attraverso questa collaborazione con il Banco Alimentare, vogliamo a nostra volta aiutare le famiglie italiane che oggi si trovano improvvisamente in difficoltà e sono costrette a chiedere un aiuto alimentare».