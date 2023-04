L’Oreal compra marchio cosmetica di lusso Aesop per 2,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Oreal acquista Aesop, il marchio cosmetico di lusso che fa capo alla brasiliana Natura & Co, per 2,5 miliardi di dollari. L’intesa aiuterà Natura a ridurre il suo debito e perseguire le sue priorità. «Con una struttura finanziaria rafforzata, Natura sarà in grado di concentrare la su attenzione su priorità strategiche, in particolare il nostro piano di investimenti in America latina», afferma Fabio Barbosa, l’amministratore delegato di Natura.

La transazione aiuterà il gigante brasiliano della bellezza a ridurre l’onere del debito e a concentrarsi sulla trasformazione di altre attività. Nota per i suoi cosmetici naturali e di origine etica, Natura, con sede a San Paolo, ha affrontato un periodo difficile per espandersi a livello globale, con le interruzioni causate dalla pandemia e dalla guerra della Russia in Ucraina che hanno provocato un’inflazione dei costi.

«Con una struttura finanziaria rafforzata e un bilancio ridotto, Natura & Co sarà in grado di concentrarsi sulle sue priorità strategiche, in particolare sul nostro piano di investimenti in America Latina», ha dichiarato Barbosa in un comunicato. Aesop è stata sempre più considerata dagli investitori come il gioiello della corona del gruppo, che ha visto altre attività, tra cui Avon e Body Shop, crescere a un ritmo più lento. Il marchio ha registrato un fatturato di 880 milioni di reais (173 milioni di dollari) nel quarto trimestre, pari a circa l’8% del fatturato netto totale di Natura, ed è stata l’attività più redditizia del gruppo, secondo Lucror Analytics.

Oltre a dare la possibilità a Natura di incrementare gli sforzi per migliorare le operazioni nel suo core business in America Latina, la vendita porta sollievo sul fronte del debito. Il rapporto debito netto/Ebitda è salito a 3,5 volte alla fine dello scorso anno, rispetto all’1,5 dell’anno precedente. In un sondaggio condotto con 32 investitori locali e stranieri in vista della transazione, il Banco Bradesco BBI ha dichiarato che la maggior parte dei suoi clienti si aspettava che Natura vendesse il 100% di Aesop a una valutazione compresa tra 2 e 2,5 miliardi di dollari. Bank of America Corp. e Morgan Stanley hanno collaborato con Natura alla vendita.

«Aesop si inserisce in tutte le correnti ascensionali di oggi e L’Oréal contribuirà a liberare il suo enorme potenziale di crescita, in particolare in Cina e nel Travel retail», ha dichiarato il ceo di L’Oréal, Nicolas Hieronimus.