L’Oréal, consegne green in otto città italiane

Un esempio è lo stabilimento di Settimo Torinese, uno dei più avanzati in Italia, a emissioni zero di CO2 dal 2015 e dal 2018 “dry factory” ovvero un sito produttivo che consuma acqua unicamente come materia prima nei prodotti e non per altri usi.



Ma non solo, anche la centrale logistica di Villanterio, in provincia di Pavia, unico punto di ricezione e partenza per le spedizioni ai clienti in Italia per tre delle quattro divisioni di L’Orèal Italia, rispetta rigorosi standard ambientali come testimoniato dalla certificazione Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) Gold ottenuta nel 2015. Nella centrale di Villanterio infatti l’illuminazione a Led e l’eliminazione dei navettaggi hanno permesso una riduzione delle emissioni di CO2 di circa 210 tonnellate all’anno.