L’Oréal inventa il primo tubetto cosmetico di carta Il tubetto a base cellulosica realizzato in partnership con Albéa dovrebbe essere lanciato con la prima produzione industriale prevista nel 2020 di Marika Gervasio

2' di lettura

Un altro tassello si aggiunge all’impegno del gruppo L’Oréal in materia di sostenibilità. E si tratta di un tubetto cosmetico di carta: il primo, nel settore cosmetico, inventato da L’Oréal e Albéa, una partnership che riflette le ambizioni delle due aziende in ambito di responsabilità e la sottoscrizione del “Nuovo impegno globale per una nuova economia della plastica” stilato dalla Ellen MacArthur Foundation.

Questo progetto dimostra inoltre che la collaborazione tra gli esperti del settore è essenziale per sviluppare innovazioni rivoluzionarie. Il tubetto a base cellulosica, in cui, cioè, la plastica è per la maggior parte sostituita da un materiale simile alla carta, “bio-based” e certificato, dovrebbe essere lanciato a breve, con la prima produzione industriale prevista nel 2020.



«Dal 2007 abbiamo migliorato costantemente l'impronta ambientale dei nostri packaging - spiega Philippe Thuvien, vice-president Packaging & Development di L’Oréal -. Oggi compiamo un altro passo in avanti lanciando questa nuova tecnologia che impiega carta certificata. Partendo dal lavoro fatto a monte in stretta collaborazione con Albéa per sviluppare questa straordinaria innovazione, puntiamo a creare nuovi tubetti a base cellulosica per il packaging cosmetico. Ci siamo prefissati un primo lancio sul mercato per i prodotti per la cura della pelle nella seconda metà del 2020. L’Oréal è impegnata nel migliorare il profilo ambientale o sociale di tutti i packaging entro la fine del 2020. Questa innovativa soluzione alternativa è parte integrante della strategia relativa al packaging adottata dal gruppo».



Gilles Swyngedauw, vice-president Csr, Innovation & Marketing di Albéa, ha aggiunto: «Il nostro impegno verso la sostenibilità è iniziato già 15 anni fa e si riflette nella sua ampia gamma di prodotti per il packaging responsabile. Oggi ambiamo ad accelerare lo sviluppo di soluzioni nuove e responsabili, cercando la chiave che apre le porte dell'innovazione. È solo grazie alla collaborazione con i nostri clienti e partner che possiamo inventare il packaging che il mercato del beauty richiede: sicuro, circolare e dal minimo impatto. La partnership con L’Oréal punta all'innovazione, sottolineando questa nostra ambizione e convinzione».