L’Orèal Italia in prima linea nella battaglia al coronavirus

Silvo Pasero, presidente di Banco Building ha aggiunto: «Questi prodotti per l'igiene ora sono fondamentali nella lotta contro il COVID-19 e successivamente contribuiranno, insieme agli altri Banchi (Alimentare e Farmaceutico), ad alleggerire la spesa di tante famiglie in difficoltà - Siamo orgogliosi di essere riusciti a rispondere alle richieste di associazioni che operano nel mondo delle carceri, dando così un segnale di attenzione a una realtà in crisi. Siamo certi che questa collaborazione, nata in un contesto drammatico, proseguirà anche in futuro».