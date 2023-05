L’Oréal Luxe Italia corre con servizi e digitale

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il segmento che ha sorpreso maggiormente nel corso del 2022, e che ha contribuito in modo importante alla crescita del mercato, è stato quello delle fragranze, guidato anche dai nuovi brand della divisione, Prada, Valentino e Mugler, oltre che dalla crescita dei nostri best seller come per esempio La Vie Est Belle di Lancôme, Libre di Yves Saint Laurent e Acqua di Giò di Armani Beauty. Per il make-up il 2023 è partito molto bene nonostante il 2022 non avesse ancora recuperato i livelli del 2019, mentre nel mercato skincare si è registrata una crescita rilevante anche rispetto al pre-pandemia, ma più contenuta rispetto al mercato delle fragranze»: così Francesco Santachiara, general manager della divisione L’Oréal Luxe Italia, commenta l’andamento positivo dell’anno passato che lo porta a essere ottimista sul futuro.

Due le aree in cui si concentrano le strategie di crescita della divisione che con 14,6 miliardi di euro a livello di gruppo, pari al 38,3% del totale e una crescita del 18,6%, è quella che ha inciso maggiormente sul bilancio 2022 del colosso francese: «Per continuare a sviluppare l’attrattività e la desiderabilità dei nostri brand stiamo continuando a investire in modo importante nella pubblicità in tutte le sue forme, con un’attenzione crescente all’influencer marketing, e nella visibilità delle nostre marche all’interno dei punti vendita fisici e gli online store» spiega Santachiara.

Un impegno molto importante per L’Oréal è quello della sostenibilità che vede l’azienda impegnata da più di dieci anni. Nel 2020 ha lanciato il programma L’Oréal For The Future che definisce ambiziosi target di sostenibilità per il 2025 e 2030 in ambito ambientale e sociale. «Esempio di un’azione che stiamo portando avanti anche in Italia come divisione è quello della ricarica nelle fragranze, già lanciato su svariati best seller del nostro assortimento - racconta il general manager -. L’obiettivo è dare ai nostri clienti la possibilità di consumare in modo più sostenibile e allo stesso tempo risparmiare fino al 15-20% con l’acquisto di una ricarica invece che di un flacone. Per quanto riguarda lo skincare abbiamo appena lanciato la nuova crema Lancôme Rénergie H.P.N. 300-Peptide Cream in un nuovo formato ricaricabile».

Dalla sostenibilità all’innovazione, L’Oréal sta puntando molto sulla beauty tech applicata non solo al prodotto, ma anche ai servizi per offrire esperienze personalizzate anche all’interno della profumeria, come il Lancôme Shade Finder che suggerisce la sfumatura di fondotinta più adatta alla pelle grazie al suo algoritmo in grado di identificare fino a 22mila diverse carnagioni. Oppure lo Youth Finder, uno strumento di analisi della pelle per una routine skincare personalizzata. «Questi strumenti, oltre a fornire un servizio e attrarre clienti nel punto vendita, permettono ai retailer di reclutare e instaurare rapporti duraturi con i loro consumatori e consumatrici - precisa Santachiara -. Gli stessi servizi sono disponibili anche online sul sito www.lancome.it per offrire un servizio integrato». Anche perché servizio e digitale sono le nuove sfide da cogliere: «La crescita futura del mercato sarà legata a due fattori: la capacità di creare un’esperienza unica e distintiva nel punto di vendita, che genererà conseguentemente traffico e conversione, e di cogliere l’opportunità del digitale, ovvero lo shopping online, in modo strutturale per portarlo nei prossimi anni ad avvicinarsi a un 20% del peso del mercato. Sono molto fiducioso per il 2023 perché i segnali per quest’anno sono molto positivi e anche il ritorno del turismo contribuisce al traffico e al consumo di prodotti beauty nel mercato italiano».