L’oreficeria è tra i settori più colpiti dalla pandemia: domanda globale ai minimi dal 2010

Stati Uniti in controtendenza, l’Italia ne approfitta

Le vendite negli Stati Uniti nell’ultimo scorcio dell’anno sono, invece, solo di poco inferiori ai livelli dello stesso periodo del 2019 (-1,1%) confermando il migliore stato di salute di questo mercato visibile anche dai dati annuali, che registrano una perdita contenuta al 10% circa. Una situazione che ha aiutato l’Italia: anche l’export delle nostre aziende di gioielli in oro ha sofferto in maniera considerevole l’impatto della pandemia, registrando una contrazione, sulla media del 2020, del 29% delle quantità e del 31,2% dei valori. Pur rimanendo in territorio negativo si evidenzia un progressivo miglioramento dai minimi raggiunti nel mese di aprile, con l’ultimo trimestre 2020 che registra un calo del 13,2% delle quantità e del 9,7% dei valori e i dati di export in valore tornati in territorio debolmente positivo a novembre (+0,5%). Il miglioramento dell’ultimo scorcio dell’anno dipende fortemente dall’andamento delle esportazioni verso gli Stati Uniti che hanno registrato una forte crescita, in particolare dei valori esportati (+22,4% nel quarto trimestre) ma che ha interessato anche le quantità (+2,5%).

Distretti italiani a diverse velocità

Anche a livello territoriale, in Italia, nell’ultimo scorcio dell’anno è proseguito il trend di graduale recupero già evidente dai dati del trimestre estivo. È in particolare Vicenza a mostrare una velocità maggiore, con il quarto trimestre 2020 che torna in positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+4,7%), grazie soprattutto all’ottimo risultato delle vendite negli Stati Uniti (+48,8%), che porta a +4,1% il consuntivo dell’intero anno su questo mercato. Arezzo ha chiuso il quarto trimestre con un calo limitato all’1,3%, che porta il consuntivo del 2020 a registrare una contrazione di poco inferiore al 30%, grazie al recupero intenso registrato dalle esportazioni destinate agli Stati Uniti (+1,9% nella media 2020 con un balzo del 39,1% nell’ultimo trimestre). Per Arezzo, come per Vicenza, è da sottolineare il forte incremento degli invii verso il Sudafrica (+248,9% nell’intero 2020 con un +270,3% nel quarto trimestre). Le esportazioni di oreficeria e bigiotteria del distretto orafo di Valenza evidenziano la contrazione maggiore nella media del 2020, registrando un calo del 44% in valore e deboli segnali di recupero nel quarto trimestre (-23,7%). Spicca, come per il dato nazionale, il nuovo forte incremento dell’Irlanda (+231,5% nella media del 2020), che diventa il primo mercato di destinazione degli invii in partenza da Valenza Po, scalzando la Svizzera (-75,4% in media annua) e la Francia (-54,2%), riflettendo con ogni probabilità modifiche nelle strategie logistiche e fiscali dei player del lusso, particolarmente attivi nel territorio valenzano.

L’andamento dell’oro

Le quotazioni dell’oro – si legge nel Focus – hanno toccato i minimi da giugno, a causa di uno scenario macroeconomico divenuto meno favorevole a fronte delle previsioni di una solida ripresa della crescita economica globale. Gli investitori hanno ridotto l’esposizione all’oro a seguito dell’aumento dei rendimenti dei Treasury, che attualmente rappresenta il principale rischio per i metalli preziosi. L’argento potrebbe continuare a sovraperformare l’oro sulla scia delle aspettative di maggiori investimenti nel settore fotovoltaico.