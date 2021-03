L’oreficeria italiana riparte dai mercati esteri

La leva dell’internazionalizzazione

Perché questo avvenga, la leva dell’internazionalizzazione è fondamentale: lo è stata per risollevarsi dalla crisi del 2007-2009, quando l’export toccò il punto più basso (3,5 miliardi di euro nel 200) per risalire progressivamente fino ai 6,9 miliardi del 2019, con una bilancia commerciale passata in dieci anni da 2,7 a 4,9 miliardi di euro. Lo sarà anche questa volta, dice la presidente di Federorafi, Ivana Ciabatti: «Ma abbiamo bisogno del sostegno delle istituzioni. Dobbiamo muoverci come sistema e con una copertura politica, altrimenti le nostre imprese, che sono soprattutto piccole e piccolissime, da sole non hanno la forza e le risorse per organizzare eventi internazionali in presenza, di cui tutte sentono la mancanza e la necessità».

Le fiere decisive per il rilancio

Lo strumento delle fiere è decisivo, conferma de Pascale: «Anche se abbiamo perso la leadership che avevamo fino a 20 anni fa, l’Italia rimane tra i principali produttori mondiali nella trasformazione dell’oro, dopo Cina e India e testa a testa con la Turchia. Restiamo però i primi per qualità e valore aggiunto, e queste sono caratteristiche che i buyer possono comprendere e apprezzare soltanto vedendo dal vivo i prodotti. Per questo, sebbene in questi mesi di pandemia le nostre imprese abbiano fatto molti passi avanti nella digitalizzazione e nello sviluppo dell’e-commerce, continuano a chiedere di poter tornare a fare eventi in presenza, almeno per quanto riguarda le trattative B2B».

Purtroppo, come noto, le manifestazioni fieristiche sono sostanzialmente ferme da un anno. L’e-commerce funziona bene per i brand già affermati e conosciuti, mentre stenta ad affermarsi per le realtà più piccole o meno note. «Per questo, in collaborazione con l’Ice, stiamo mettendo a punto un progetto di customizzazione e-commerce B2C in Cina attraverso le piattaforme WeChat e JJV – spiega il direttore generale -. Dobbiamo accompagnare le imprese su queste piattaforme, aiutarle investire nelle competenze necessarie». Il progetto ha già ottenuto il via libera dal ministero degli Affari esteri ed è in fase avanzata di sviluppo.

Cina, Usa, Giappone ed Emirati nel mirino

Sebbene oggi la Cina valga appena 30 milioni di euro sul totale dell’export di oro e gioielli, è uno dei mercati più importanti per il settore, cresciuto del 14% anche tra gennaio e ottobre 2020, mentre le esportazioni complessive crollavano del 32,6%. Merito anche della riduzione dei dazi doganali dal 20-30% all’8-10% decisa dal governo di Pechino nel 2018. «Questo Paese ha modalità distributive diverse da tutti gli altri – precisa de Pascale -. Per crescere stiamo investendo sull’e-commerce, ma anche sulla partecipazione a fiere come China International Import Expo di Shanghai, per avviare partnership con operatori locali. Un’altra strada è quella di organizzare iniziative, ad esempio presso le ambasciate, per incontrare in presenza operatori selezionati. Per questo abbiamo bisogno dell’appoggio delle istituzioni».

Altro mercato strategico è quello statunitense: pur penalizzato dalla pandemia (-9,9%) tra gennaio e ottobre 2020 è stato il principale sbocco dei prodotti italiani, con 577 milioni di euro di esportazioni e negli ultimi anni è cresciuto molto rapidamente, grazie anche alla collaborazione con l’Ice, che ha siglato accordi con importanti gruppi locali della distribuzione retail, per l’acquisto di oro e gioielli made in Italy.