L’orgoglio dell’indipendenza forgia il futuro di Jacob Cohën

Non sono passati nemmeno due mesi dall’acquisizione di JC Industry, annunciata il 23 novembre scorso da Jacob Cohën Company, ma è come se Jennifer Tommasi Bardelle e Luca Roda, presidente e ad dell’azienda veneta, avessero già metabolizzato l’operazione e fossero – anzi, sono – completamente proiettati nel futuro. «È stato un passo importante e impegnativo dal punto di vista finanziario – sottolinea Jennifer Bardelle –, reso possibile anche dalla fiducia di illimity Bank nel nostro progetto: nel 2024 inizieremo a raccogliere i frutti della grande autonomia che ci siamo conquistati».

JC Industry è la società del gruppo Sinv che, a partire dalla collezione autunno-inverno 21-22, ha prodotto e distribuito su licenza i capi a marchio Jacob Cohën. Una partnership di successo e forse necessaria in quel momento della storia del marchio, che fu lanciato all’inizio degli anni 2000 da Nicola Bardelle, prematuramente scomparso nel 2012 a soli 45 anni.

«L’acquisizione è un passo avanti nello sviluppo e nell’espansione di Jacob Cohën – conferma Luca Roda –. Portare in-house il controllo di produzione e distribuzione significa poter gestire in prima persona l’evoluzione del prodotto e il suo posizionamento sui mercati. Lo dico senza nulla togliere agli anni di collaborazione con Sinv e in particolare con Francesco Dalla Rovere, che è stato un partner prezioso nelle stagioni in cui ha gestito la licenza».

In oltre vent’anni dal lancio del marchio, il mondo del luxury denim è molto cresciuto, in parte proprio in scia a Jacob Cohën e alle intuizioni di Nicola Bardelle, che aveva immaginato la trasformazione dei jeans in un capo di fatto sartoriale e talmente ricercato nei dettagli e nei materiali da essere considerato a tutti gli effetti un prodotto di lusso. «A guidarci è ancora quella visione, alla quale stiamo aggiungendo dei tasselli – racconta Jennifer Tommasi Bardelle –. Dai jeans siamo passati al total look e abbiamo fatto un primo passo verso il mondo della casa con le candele. Le collezioni principali, da uomo e da donna, resteranno due, affiancate da capsule, come quella dedicata al mondo dell’apres ski. Si può riflettere sull’accelerazione che ha avuto il mondo della moda e magari non esserne del tutto convinti – spiega la presidente di Jacob Cohën Company –, ma è un dato di fatto che i consumatori si aspettino novità ogni mese e che queste siano importanti per le visite nei negozi».

L’e-commerce è garantito (anche) da una partnership con Farfetch, sui canali retail e wholesale è concentrato Luca Roda: «Da mille clienti multimarca siamo passati a circa 700, una selezione che non necessariamente fa calare il fatturato, perché puntiamo su clienti dei quali conosciamo il sell out e che possono dare maggior spazio alle collezioni Jacob Cohën». L’ambizione è crescere, ma in modo sostenibile anche dal punto di vista della redditività: «Il 2023 si chiude con un fatturato di circa 80 milioni e un ebitda in aumento – precisa l’ad –. Nel 2024 intendiamo consolidare questo risultato e scegliere con attenzione in quali direzioni investire».