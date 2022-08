L’orgoglio e l’impegno: «Non possono essere gli altri a occuparsi di ciò che ci riguarda»

La laurea nel 1993, il diploma di specializzazione in diritto civile nel 1997, l’abilitazione professionale e subito la decisione di intraprendere in maniera autonoma e a tempo pieno la professione. Il suo studio nasce, quindi, in quello stesso anno. Ma accanto all’avvocatura la presidente Masi non ha mai trascurato l’insegnamento in ambito universitario, come cultrice della materia prima e poi come docente a contratto. «A seguire ho affrontato in maniera autodidatta la formazione nel diritto di famiglia. Avevo ricevuto una lettera di Gianfranco Dosi, che mi invitava a un convegno a Roma sul diritto di famiglia e poi da lì entrai anche nell’associazione». L’associazione italiana degli avvocati per la famiglia, era stata fondata nel 1993 dallo stesso Dosi, così come l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia. Un altro uomo che ha avuto un ruolo rilevante nelle scelte di Masi, cresciuta fin da piccola in un ambiente paritario. «Ho un fratello avvocato specializzato in diritto del lavoro e una sorella medico pediatra. L’educazione è stata uguale per tutti e tre e non c’è stata posta alcuna limitazione alle nostre scelte professionali e di vita. Ho una famiglia matriarcale, caratterizzata molto dall’elemento femminile perché mia madre ha 3 sorelle. Ho avuto un’infanzia ricca di affetto e di presenza femminili e allo stesso tempo un padre molto moderno, che ci ha permesso di fare le nostre esperienze a condizione che portassimo a termine i nostri percorsi di studio» sottolinea la presidente del Cnf, che crede molto nella famiglia come supporto per potersi realizzare anche nella professione: «Devo molto alla famiglia: non solo quella di origine, ma anche quella che poi ho costruito. Ho avuto nella vita riferimenti maschili molto generosi e importanti da mio padre a mio marito Massimo. E in famiglia non sono solo accudente ma sono anche accudita, anche dai miei due figli Lorenzo e Chiara». Masi ha fatto tesoro di questa sua esperienza per trasferirla in ambito professionale: «Nella consapevolezza di essere stata fortunata, da anni sono impegnata per contribuire a realizzare quegli strumenti e progetti che possano supportare anche altre professioniste, perché la libera professione prevede difficoltà più complesse in tema di conciliazione». Da qui l’impegno nel coordinamento di due commissioni, famiglia e pari opportunità, che l’hanno portata a viaggiare per l’Italia e a conoscere meglio le realtà territoriali con le loro peculiarità. Resta il fatto che nell’avvocatura il gender gap è ancora accentuato a partire dalle remunerazioni: «Il reddito delle avvocate è pari alla metà di quello dei colleghi. Le cause sono molteplici, ma sicuramente ha un ruolo la difficoltà a conciliare i tempi di vita e di lavoro, cosa che la pandemia ha accentuato. È anche perché nel corso degli anni c’è stata una sorta di discriminazione legata non tanto al genere ma alle competenze specifiche» sottolinea Masi, secondo la quale resta importante l’equità nella rappresentanza, che per l’ordine degli avvocati è garantita dalla legge 247 del 2012 di riforma dell’ordinamento forense e poi dalla legge 113 del 2017 che tutela il genere meno rappresentato.

Eppure le donne faticano a farsi avanti: «Si ha paura di non avere la possibilità di conciliare, ma credo sia importante non cedere al disagio e alle difficoltà del momento. Io ne ho attraversate tante e molte volte mi sono chiesta se ne valesse la pena, perché il tempo che ho sottratto alla mia professione, ai miei figli e alla mia vita di coppia è stato molto. La risposta però è sempre stata positiva, ancora oggi. Non si può pretendere che siano sempre e solo gli altri ad occuparsi di ciò che ci riguarda».