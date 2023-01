L’orientamento scolastico diventa (anche) un benefit aziendale

Il progetto è decollato nella primavera del 2021 quando il servizio è stato proposto gratuitamente a una selezione di istituti scolastici di scuola superiore, coinvolgendo circa 10mila studenti, mentre a partire dall’estate 2022 è stato aperto anche il canale B2B, in particolare a quelle organizzazioni interessate ad offrire un benefit innovativo ai propri dipendenti nell’ambito del proprio welfare oppure a tutte quelle realtà che desiderano creare progetti ESG (Environmental, Social and Governance) e di sostenibilità.

Sul fronte corporate, nell’elenco delle referenze per la licenza d’uso della piattaforma vi sono le partnership attivate con grandi realtà come Toyota, Mitsubishi, IGT Lottery, Banco BPM, RAI e Mediolanum. “Le aziende - conferma in proposito la Ceo di Futurely - sono interessate a offrire un servizio innovativo alla propria forza lavoro e nel contempo a migliorare metriche come la retention e il turnover, componenti che in un periodo come questo, segnato da fenomeni come la great resignation, sono di vitale importanza”.

Nell’arco del 2022 sono stati circa un migliaio di studenti che hanno usufruito del servizio a pagamento di “company welfare” sottoscritto da 13 aziende e sono invece più di 60 le scuole secondarie superiori che hanno adottato la piattaforma. Fra gli interlocutori in target vi sono anche le medie imprese con qualche centinaio di dipendenti, “per alcuni aspetti anche più ricettive a questa tematica rispetto alle grandi perché vedono nel progetto un vero e proprio strumento di attrattività verso i talenti”.

“Il nostro obiettivo - conclude Piscitelli - è aumentare la consapevolezza degli studenti circa le proprie attitudini e skill e i percorsi di formazione disponibili, stimolando la loro curiosità e il coraggio di intraprendere un determinato indirizzo. Le aziende hanno diversi livelli di maturità rispetto al tema dell’orientamento. ma in generale il punto di attrazione di Futurely per il mondo corporate è la novità della proposta, praticamente unica o quasi nel suo genere in Italia, e con il plus dichiarato di poter contribuire a risolvere una preoccupazione latente delle famiglie, il percorso di studi universitari dei figli”.