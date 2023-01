Dal 2020 è già in vigore – ma dovrà essere riformato – il regolamento europeo per cui i produttori sono obbligati a fornire informazioni sull’origine dell’ingrediente principale con cui sono preparati i cibi solo se il luogo di provenienza dell’alimento è evocato sull’etichetta stessa, per esempio con una bandiera nazionale. Su questo tema l’Italia è però da tempo ben più avanti: per latte, riso, pasta, carne, conserve di pomodoro, succhi di frutta, marmellate e salumi la normativa nazionale obbliga i produttori a indicazione l’origine della materia prima utilizzata. Italiana, Ue oppure non-Ue.

3/4 Menu