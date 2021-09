L'orizzonte lunghissimo di Damien Hirst: dalla pittura figurativa alla criptoarte

8' di lettura

Nel centro di Londra, in uno spazio industriale in cima a un grattacielo, c'è un frutteto di ciliegi. Sui rami fioriti, sospesi in aria in un'astratta canopia di tele alte due, tre, anche sei metri, il rosa psichedelico contrasta un cielo perfettamente blu. Dipinti da Damien Hirst oltre tre anni fa, questi rami in fiore hanno raggiunto il loro zenit nel suo ultimo anno di lavoro, in completo isolamento e, fino al 2 gennaio 2022, 30 tele (da una serie completa di 107) sono esposte alla Fondation Cartier, a Parigi. Ho visitato questo frutteto speciale un paio di giorni prima dell'equinozio di primavera. A Londra le strade erano quasi deserte, ma bulbi e germogli colorati esplodevano qua e là in piccoli fazzoletti di verde urbano come se ignorassero il lockdown, erano una promessa di ripresa e di speranza.

Questa sensazione è ancora più evidente quando si entra nello studio: «Uno spazio in cui si mixano piacere e paura... che mette lo spettatore al centro di una silenziosa vertigine di ciliegi in fiore», scrive lo storico dell'arte giapponese Michio Hayashi nel voluminoso catalogo della mostra. Un autentico coup de foudre: così Hervé Chandès, direttore della Fondation Cartier, mi descrive il primo momento in cui è entrato nel suo mondo.

Sopra, il dittico “Renewal Blossom” (2018).

«Coup de foudre?», chiede Hirst, quando glielo riferisco. «So che cosa vuol dire coup d'état e tour de force, ma coup de foudre no», dice ridendo. L'artista, 55 anni, si sistema bene sulla poltrona e si rilassa. Ha i capelli rasati, indossa occhiali colorati da enfant terrible, una camicia nera schizzata di vernice e una felpa con cappuccio. Un coup de foudre, gli spiego, è un colpo di fulmine. «Di sicuro volevo creare un'esperienza visuale capace di avvolgere e coinvolgere completamente», mi dice. «Volevo bypassare tutte le facoltà di giudizio e afferrare dall'interno, emotivamente. Un po' come quando cammini, svolti l'angolo e... mamma mia, che sorpresa, wow. È uno spettacolo unico, assurdo, con colori fluorescenti. È un caos, anche violento... Ma di una violenza diversa, positiva». Di sicuro diversa dal suo minaccioso squalo in formaldeide del 1991, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, che è stato venduto – così si dice – per 12 milioni di dollari al collezionista americano Steven A. Cohen, e fece di Hirst un nome noto a tutti nel mondo.

Diversa anche dalla violenta separazione raffigurata in Mother and Child (Divided) del 1993, la scultura con cui l'artista vinse il Turner Prize – composta da quattro grandi teche di vetro piene di una soluzione di formaldeide in cui sono immersi una mucca e un vitello tagliati a metà in lunghezza.