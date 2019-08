L’«oro bianco» adesso è troppo: prezzo del litio sotto 10 $/kg

A tirare la volata è sempre stata Pechino e anche in questo caso c’è stata una battuta d’arresto, legata non solo all’indebolimento dell’economia (a sua volta aggravato dall’escalation nella guerra commerciale con gli Usa), ma anche a una rimodulazione degli incentivi per le auto “verdi” a partire da marzo, che secondo Cru ha comportato un taglio medio dei sussidi del 50-55%. In un mercato automotive complessivamente in contrazione da oltre un anno in Cina, le immatricolazioni di auto elettriche sono calate del 4,7% a luglio, a 80mila unità.

Nel frattempo a crescere in modo esponenziale è la produzione di litio, soprattutto in Australia, dove il metallo viene estratto da un minerale chiamato spondumene (in America Latina il litio proviene invece per la maggior parte dai laghi salati degli altopiani andini).

La corsa all’oro bianco di Canberra ha portato all’apertura di ben sei nuove miniere negli ultimi tre anni e ci sono progetti avviati per espandere ancora le forniture, in teoria del 23% nei prossimi due anni, anche se di fronte alla caduta dei prezzi le società coinvolte stanno cominciando a tirare il freno. Nel frattempo le forniture dal Cile sono avviate a raddoppiare entro il prossimo anno, se tutto andrà secondo i programmi.

In Australia qualche mineraria ha cominciato a tagliare la produzione nel tentativo di risollevare i prezzi del litio. Ma il sacrificio rischia di rivelarsi inutile secondo Cru, i cui analisti sono convinti che nei prossimi 5 anni i prezzi resteranno «molto più bassi rispetto ai livelli raggiunti nel 2017-18».

Pessimista è anche Morgan Stanley, che già l’anno scorso aveva lanciato un allarme prezzi: il prezzo del litio potrebbe calare di un ulteriore 30% nei prossimi 6 anni, secondo la banca. Lo stesso governo australiano prevede del resto che il surplus di offerta durerà a lungo, almeno fino al 2023.