L’oro brilla meno per le banche centrali: dimezzati gli acquisti

«La recente tendenza non dovrebbe essere ignorata – avverte Gopaul – ma non si dovrebbe nemmeno perdere di vista il fatto che le banche centrali rimangono acquirenti nette, anche se a livelli minori rispetto a quelli che ci siamo abituati ad aspettarci negli ultimi due anni».

Il Wgc non avanza nessuna ipotesi sulle cause. Ma l’oro potrebbe semplicemente essere diventato troppo caro: le quotazioni in dollari hanno guadagnato il 18% l’anno scorso e circa il 7% quest’anno, quando hanno raggiunto un record dal 2013, vicino a 1.690 dollari l’oncia.

In quasi tutte le altre maggiori valute l’oro si è spinto addirittura ai massimi storici, con rincari che – soprattutto in Asia – stanno scoraggiando i consumi anche in gioielleria.