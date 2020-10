L’oro non vince la paura da Covid: lingotto a picco con le Borse

(peterschreiber.media - stock.adobe.com)

In una giornata nera per i mercati finanziari anche l’oro è stato investito dalle vendite, scivolando ai minimi da un mese. Come bene rifugio gli investitori hanno preferito dollaro e yen

2' di lettura

Il coronavirus è tornato a spaventare i mercati, ma gli investitori non si rifugiano nell’oro. Le quotazioni del metallo prezioso, dopo aver galleggiato per settimane intorno a 1.900 dollari l’oncia, sono arrivate a perdere il 2% nella seduta di mercoledì 28, scivolando a 1.869 dollari sul mercato spot londinese, il minimo da un mese.

L’ondata di vendite è arrivata in una giornata in cui il lingotto in teoria avrebbe potuto brillare. I listini azionari sono venuti giù a piombo sia in Europa – dove...